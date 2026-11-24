El rol del Departamento de Estado es autorizar la venta, proveer el equipamiento y el soporte, y notificar la operación a su Congreso.

Estados Unidos dio luz verde a una de las mayores operaciones de defensa con un país de la región en años: el Departamento de Estado aprobó la venta de 11 helicópteros Black Hawk a México, por un valor estimado de 1,075 millones de dólares. El acuerdo, orientado a reforzar las operaciones antinarcóticos, incluye no solo las aeronaves sino un paquete completo de motores, sistemas y entrenamiento.

Qué aprobó Estados Unidos

El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó una venta militar al exterior (Foreign Military Sale) de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk y equipamiento asociado a México, por un valor estimado de 1,075 millones de dólares.

La operación fue notificada al Congreso estadounidense el 6 de noviembre de 2026 (Transmittal N° 26-104), el paso habitual para este tipo de acuerdos. El contratista principal es Sikorsky, una empresa del grupo Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut.

Qué incluye el paquete

Más allá de los 11 helicópteros, lo que vuelve operativa a una flota es su equipamiento y su soporte. El paquete aprobado contempla, entre otros elementos:

27 motores T700-GE-701D.

27 sistemas de navegación GPS/inercial (EAGLE-M+429).

27 radios de comunicación VHF/UHF (AN/ARC-231A).

Equipamiento adicional como radar meteorológico, sensores electro-ópticos/infrarrojos, visores de visión nocturna, ametralladoras M134, blindaje balístico, grúas de rescate, tanques de combustible auxiliares y sistemas de descenso rápido.

Repuestos, herramientas, documentación técnica, entrenamiento de personal y servicios de apoyo logístico y de ingeniería.

Está previsto, además, el traslado de representantes del gobierno y de la empresa estadounidense a México para tareas de instalación, pruebas y capacitación.

La operación fue notificada al Congreso estadounidense, el paso habitual para este tipo de acuerdos.

La venta está aprobada y notificada pero todavía no es un contrato cerrado

No se trata de una donación ni de un regalo de Estados Unidos. Es una venta: Washington aprueba y habilita la operación, porque involucra tecnología militar estadounidense, pero México es el comprador y quien afronta el costo. El rol del Departamento de Estado es autorizar la venta, proveer el equipamiento y el soporte, y notificar la operación a su Congreso.

La aprobación del Departamento de Estado y su notificación al Congreso son un paso formal necesario, pero no significan que la compra ya esté concretada ni firmada. La notificación abre un período de revisión del Congreso estadounidense; recién después las partes pueden avanzar hacia un acuerdo vinculante.

Es decir, es una venta autorizada, que habilita la operación, pero cuyos detalles finales (cantidades, cronograma de entrega y ejecución) pueden ajustarse.