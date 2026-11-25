Estados Unidos quiere construir un complejo especializado en Nevada para preparar las operaciones de su futuro avión de combate.

Estados Unidos avanza con un nuevo proyecto de instalación militar destinado a preparar las operaciones de su nuevo futuro caza F-47 de sexta generación. La iniciativa contempla una inversión estimada de US$1,057 millones para construir un complejo especializado dentro de la base aérea Nellis, en Nevada.

La obra incluirá hangares, laboratorios, simuladores y espacios de mantenimiento, además de instalaciones para trabajar con los sistemas electrónicos de la aeronave. El objetivo es contar con la infraestructura necesaria para realizar pruebas, capacitar al personal y preparar el funcionamiento del nuevo avión.

El proyecto forma parte de los planes de modernización de la Fuerza Aérea estadounidense y contempla distintas etapas de construcción.

Dónde estará la nueva instalación militar que Estados Unidos construirá para probar el F-47

El complejo se construirá en la base aérea Nellis, ubicada en Nevada, donde funciona el Centro de Guerra de la Fuerza Aérea estadounidense. El proyecto, denominado F-47 Operational Test, busca crear la infraestructura necesaria para recibir el nuevo avión, realizar pruebas operativas y desarrollar actividades de entrenamiento y mantenimiento.

En este sentido, la Fuerza Aérea identificó el sector este de la pista como el área que necesita acondicionar para incorporar esta misión, ya que las instalaciones actuales están ocupadas y no cuentan con el espacio ni las condiciones de seguridad requeridas. Según el presupuesto de construcción militar para el año fiscal 2027, el proyecto tiene un costo total de autorización estimado en US$1,057 millones.

Caza de sexta generación de la Fuerza Aérea, el F-47. Representación gráfica de la Plataforma de Dominio Aéreo de Próxima Generación (NGAD). Gráfico de la Fuerza Aérea de EE. UU.

De acuerdo con el cronograma previsto por la Fuerza Aérea, las obras principales comenzarían en diciembre de 2027 y finalizarían en marzo de 2031. Sin embargo, las instalaciones complementarias podrían extender los trabajos hasta mayo de 2032.

Qué tendrá el complejo militar de US$1,057 millones que construirá EE.UU.

El proyecto contempla un hangar de mantenimiento, instalaciones para controlar la corrosión de las aeronaves, talleres, espacios de almacenamiento, un centro de simuladores y laboratorios de investigación aeronáutica. Además, incluirá una plataforma de estacionamiento para los aviones, con capacidad prevista para 18 posiciones y 16 estructuras de protección contra el sol. La infraestructura estará acompañada por caminos internos, redes eléctricas, sistemas de comunicación y generadores de respaldo.

Entre las construcciones más específicas aparecen un laboratorio de reprogramación del F-47, destinado a trabajar con los sistemas electrónicos y los datos de misión del avión, y un centro de simulación con cuatro módulos. También se proyecta un laboratorio de inspección no destructiva para examinar componentes aeronáuticos y detectar posibles fallas sin dañar las piezas.

Para qué servirán los laboratorios y simuladores de la nueva base militar

Las instalaciones permitirán preparar y evaluar el funcionamiento del F-47 antes de su incorporación a las operaciones de la Fuerza Aérea. El laboratorio de reprogramación estará destinado al mantenimiento del hardware de aviónica, la actualización de los sistemas y la validación de los datos de misión. Para estas tareas contará con espacios para ingenieros, especialistas en inteligencia, personal informático y servidores destinados al procesamiento y almacenamiento de información.

Por su parte, el centro de simulación permitirá realizar actividades de entretenimiento y pruebas que integren distintas plataformas aéreas. El proyecto también contempla instalaciones para capacitar a los equipos encargados del mantenimiento y la carga de armamento. Estas funciones serán necesarias para evaluar el nuevo avión, preparar al personal y establecer las condiciones técnicas y logísticas para su futura operación.