Estados Unidos realizó un entrenamiento en Fort Knox, Kentucky, en el que expertos en explosivos probaron nuevas tecnologías para detectar amenazas y evaluar herramientas de seguridad. Entre los equipos utilizados se destacó un dron equipado con rayos X, una innovación que permite inspeccionar objetos a distancia.

La actividad, denominada Operación Contención Total, duró tres días y fue organizada por la Asociación de Técnicos en Bombas de Estados Unidos (USBTA). El encuentro reunió a personal militar, especialistas en materiales peligrosos y técnicos civiles, con el objetivo de probar dispositivos y recoger información útil para mejorar su funcionamiento.

¿Qué tecnologías para detectar bombas probaron en Fort Knox?

Durante el entrenamiento, los participantes trabajaron con diferentes herramientas de detección, inspección y respuesta ante situaciones de riesgo. Uno de los equipos que llamó la atención fue un dron con un sistema de rayos X, que permitió realizar inspecciones remotas de cargas.

El director comercial de la USBTA, Eric Gahagan, explicó que el ejercicio busca acercar a quienes utilizan los equipos a quienes los desarrollan, para que las nuevas tecnologías respondan mejor a las necesidades reales.

“El objetivo principal de lo que estamos intentando hacer es obtener retroalimentación para los desarrolladores de la industria”, explicó Gahagan.

Estados Unidos busca fortalecer el desarrollo de nuevas tecnologías para la detección de explosivos y mejorar las herramientas disponibles para quienes trabajan en situaciones de alto riesgo. Fuente: Sargento del Ejército Dylan Young Staff Sgt. Dylan Young

¿Qué países participaron en el entrenamiento de explosivos?

Además de especialistas estadounidenses, el ejercicio contó con representantes de Israel, Eslovaquia y Hungría. La cooperación internacional permitió incorporar experiencias de otros países y plantear escenarios de entrenamiento con amenazas que los técnicos locales podrían no haber enfrentado previamente.

Según Gahagan, los participantes extranjeros compartieron información sobre situaciones que detectaron en sus propios entornos de trabajo, lo que ayudó a enriquecer las pruebas.

“Gracias a esto, nuestros técnicos estadounidenses en desactivación de explosivos pudieron probar y evaluar tecnologías emergentes contra una amenaza extranjera que quizás aún no habían detectado”, señaló.

¿Para qué sirve la Operación Contención Total?

El programa estuvo dividido en cinco módulos de entrenamiento, enfocados en innovación, respuesta ante múltiples peligros, cooperación internacional, tecnología operativa y detección.

La intención fue evaluar el desempeño de los equipos, identificar limitaciones y recopilar observaciones que puedan servir para futuras mejoras. Los resultados del ejercicio se compartirán con organismos de seguridad pública, fuerzas militares y fabricantes.