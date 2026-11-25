Desde hace años ya no es posible agregar hojas adicionales al pasaporte, por lo que quien se queda sin páginas en blanco debe tramitar uno nuevo para poder seguir viajando.

Para los viajeros frecuentes, el pasaporte puede llenarse de sellos y visas antes de su fecha de vencimiento. Y hay una regla del Departamento de Estado de EE.UU. que conviene conocer: desde hace años ya no es posible agregar hojas adicionales al pasaporte, por lo que quien se queda sin páginas en blanco debe tramitar uno nuevo para poder seguir viajando.

Los ciudadanos que se queden sin páginas en blanco en el pasaporte tendrán que renovarlo

El Departamento de Estado eliminó el servicio que permitía añadir páginas a los pasaportes estadounidenses. La medida rige desde el 1 de enero de 2016: a partir de esa fecha, ya no se pueden insertar hojas adicionales en el librito del pasaporte. La consecuencia práctica es directa: cuando a un pasaporte se le acaban las páginas en blanco disponibles, la única opción es solicitar un pasaporte nuevo (es decir, renovarlo), no ampliarlo.

Qué cambió respecto de antes

Hasta fines de 2015, un titular de pasaporte estadounidense que viajaba mucho y se quedaba sin espacio podía pagar para que le agregaran páginas y seguir usando el mismo documento. Esa posibilidad desapareció. Hoy, el pasaporte lleno de sellos no se amplía: se reemplaza por uno nuevo. Es el cambio de fondo que explica por qué, al llenarse, hay que renovar.

El Departamento de Estado eliminó el servicio que permitía añadir páginas a los pasaportes estadounidenses. Travel State

Por qué importan las páginas en blanco para viajar

El requisito de tener páginas en blanco no lo impone, en general, Estados Unidos para salir, sino los países de destino para dejar entrar al viajero: muchos exigen que el pasaporte tenga una o más páginas libres para colocar el sello de ingreso o la visa correspondiente.

Si el pasaporte no tiene ese espacio, el viajero puede tener problemas para embarcar o directamente ser rechazado al llegar. Por eso, aunque la disposición del Departamento de Estado sea “no se agregan páginas”, el motivo por el que conviene renovar a tiempo es cumplir con lo que piden los destinos.

Qué pasa si se viaja con el pasaporte sin páginas suficientes

Las consecuencias pueden ir desde contratiempos en el check-in o en el control migratorio hasta, directamente, que la aerolínea no permita embarcar o que el país de destino niegue el ingreso por falta de espacio para el sello. En cualquier caso, es un problema evitable con una revisión previa del documento.