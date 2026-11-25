La operación fue notificada al Congreso estadounidense el 11 de junio de 2026, el paso habitual para este tipo de acuerdos.

Estados Unidos dio luz verde a una operación de defensa con uno de los países más grandes de la región: el Departamento de Estado aprobó la venta de 100 misiles antiaéreos portátiles Stinger a Brasil, por un valor estimado de 330 millones de dólares. El acuerdo, orientado a reforzar la defensa aérea de corto alcance del país, incluye los misiles y su equipamiento de apoyo.

El Departamento de Estado aprobó la venta de 100 misiles Stinger a este país de América Latina

El Departamento de Estado de EE.UU. aprobó una venta militar al exterior (Foreign Military Sale) de 100 misiles FIM-92K Stinger (Block I) y equipamiento asociado a Brasil, por un valor estimado de 330 millones de dólares.

La operación fue notificada al Congreso estadounidense el 11 de junio de 2026, el paso habitual para este tipo de acuerdos. Los contratistas principales son RTX Corporation (la ex Raytheon, con sede en Arlington, Virginia) y Lockheed Martin (Syracuse, Nueva York).

El Stinger es un misil tierra-aire portátil, de los que se disparan desde el hombro (en la jerga militar, un sistema MANPADS). Es un arma de defensa aérea de corto alcance: sirve para derribar objetivos que vuelan a baja altura, como aviones, helicópteros y, cada vez más relevante, drones. Su versión FIM-92K Block I es una de las más modernas de la familia. Por su portabilidad y su efectividad, es uno de los sistemas de este tipo más conocidos y utilizados del mundo.

Qué incluye el paquete

Más allá de los 100 misiles, el acuerdo contempla el equipamiento y el soporte necesarios para operarlos. El paquete aprobado incluye, entre otros elementos, los disparadores (gripstocks) desde los que se lanzan los misiles, además de asistencia técnica e ingeniería, servicios de integración y apoyo logístico, con participación de representantes del gobierno y de las empresas estadounidenses.

El Departamento de Estado aprobó la venta de 100 misiles antiaéreos portátiles Stinger a Brasil.

La venta está aprobada y notificada, pero todavía no es un contrato cerrado

No se trata de una donación ni de un regalo de Estados Unidos. Es una venta: Washington aprueba y habilita la operación, porque involucra tecnología militar estadounidense, pero Brasil es el comprador y quien afronta el costo. El rol del Departamento de Estado es autorizar la venta, proveer el armamento y el soporte, y notificar la operación a su Congreso.

La aprobación del Departamento de Estado y su notificación al Congreso son un paso formal necesario, pero no significan que la compra ya esté concretada ni firmada.

La notificación abre un período de revisión del Congreso estadounidense; recién después las partes pueden avanzar hacia un acuerdo vinculante. Es decir, es una venta autorizada, cuyos detalles finales (cantidades y plazos de entrega) pueden ajustarse.