El trámite tiene un costo y no garantiza que el viajero pueda pasar el control de seguridad.

Desde el 1 de febrero de 2026, los pasajeros mayores de 18 años que no tengan una identificación aceptable para volar dentro de Estados Unidos pueden recurrir a TSA ConfirmID, un sistema de verificación de identidad que cuesta US$45.

El procedimiento permite intentar pasar el control de seguridad, aunque la Administración del Seguridad de Transporte (TSA) advierte que no garantiza la autorización para abordar .

La medida alcanza a quienes no presenten una REAL ID, un pasaporte u otro documento admitido por las autoridades.

¿Cuánto cuesta TSA ConfirmID y cómo se paga?

El sistema tiene un costo de US$45 por pasajero adulto y el pago debe realizarse antes de llegar al control de seguridad. Según la TSA, el trámite se completa a través de la plataforma oficial Pay.gov. Para hacerlo, el viajero debe ingresar su nombre legal, la fecha de inicio de su viaje y una dirección de correo electrónico.

El pago puede efectuarse con cuenta bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Venmo o PayPal. Una vez completado, recibirá un comprobante por correo electrónico que deberá conservar y presentar en el aeropuerto. La tarifa no es reembolsable.

La agencia recuerda que, si no puede confirmar la identidad del pasajero, no le permitirá ingresar al control de seguridad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo funciona TSA ConfirmID para viajar en avión?

El pasajero debe mostrar el comprobante de pago a un agente de la TSA en el control de seguridad. A partir de allí, la autoridad intentará verificar su identidad para permitirle continuar con el procedimiento de inspección.

El proceso puede demorar entre 10 y 15 minutos, en promedio, aunque la TSA advierte que podría extenderse a 30 minutos o más. Por eso, recomienda llegar con suficiente anticipación al aeropuerto .

El servicio tiene validez de 10 días desde la fecha de viaje ingresada al momento del pago. Cada adulto que necesite utilizarlo debe completar su propio trámite .

¿Qué identificaciones acepta la TSA para abordar un avión?

La TSA todavía permite viajar con diferentes documentos oficiales, por lo que pagar ConfirmID no es necesario si el pasajero presenta una identificación válida . Entre los documentos aceptados se encuentran: