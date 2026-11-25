Por normativa del IRS y de USCIS, todos los titulares de la Tarjeta de Residente Permanente perderán el estatus si se declaran como “no inmigrante” en la declaración de impuestos y no lo corrigen a tiempo.

Quienes obtienen la Tarjeta de Residente Permanente, también conocida como Green Card, tienen permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera indefinida siempre y cuando cumplan con las condiciones impuestas por el Departamento de Estado para conservar el beneficio.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) contemplan varias formas en las que se puede perder el estatus y una de ellas es a través del abandono voluntario de la residencia, incluso cuando el titular no presentó una renuncia formal.

¿Por qué los titulares de la Tarjeta de Residente Permanente pueden perder el estatus si se declaran como “no inmigrante”?

Los titulares de la Green Card pueden perder su residencia permanente al declarar como “no inmigrante” (nonresident alien) al momento de realizar declaraciones fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

De acuerdo con la Publicación 519 del IRS, los residentes permanentes están sujetos a las obligaciones tributarias de los extranjeros residentes y deben declarar sus ingresos conforme a esas reglas, ya que de lo contrario puede ser considerado como alguien que abandonó su estatus.

¿En qué otras ocasiones se puede considerar que existe una abandono de estatus migratorio?

A través de su página web oficial, USCIS contempla distintas circunstancias que pueden indicar que un residente permanente dejó de tener intención de mantener su domicilio en Estados Unidos:

Mudarse definitivamente a otro país: trasladar la residencia habitual al extranjero con la intención de abandonar el domicilio estadounidense.

Permanecer demasiado tiempo fuera del país: las ausencias prolongadas, especialmente cuando superan un año, pueden generar problemas para demostrar que se conserva la residencia permanente.

Mantener ausencias frecuentes y vínculos débiles con Estados Unidos: pasar períodos extensos en el extranjero y conservar pocos vínculos laborales, familiares o económicos con el país puede ser considerado al evaluar un posible abandono.

No presentar las declaraciones de impuestos correspondientes: incumplir la obligación de declarar como residente puede poner en riesgo el estatus migratorio.

El organismo que se encarga de los procesos migratorios considera varios escenarios que se pueden interpretar como abandono de estatus. Kenishirotie

¿Cómo se puede corregir este error para evitar perder el estatus migratorio?

Si un residente permanente presentó una declaración de impuestos con una clasificación tributaria incorrecta, puede evaluar la posibilidad de corregirla mediante el Formulario 1040-X del IRS, usado para enmendar declaraciones de impuestos anteriores.

Este documento permite modificar información presentada en los formularios 1040, 1040-SR y 1040-NR, incluido este último, destinado a extranjeros no residentes. Según el IRS, puede presentarse electrónicamente mediante un software de preparación de impuestos o en formato papel.

De forma adicional, para respaldar la intención de conservar la residencia permanente se puede:

Reunir documentación que demuestre su residencia: conservar contratos de alquiler, escrituras, facturas y registros laborales que acrediten sus vínculos con Estados Unidos.

Justificar las ausencias prolongadas: reunir documentación sobre los motivos de los viajes y las circunstancias que impidieron regresar antes de lo previsto.

Solicitar asesoramiento migratorio y tributario: consultar con profesionales especializados para determinar si corresponde corregir la declaración y cómo responder ante las autoridades.

¿Qué significa perder el estatus de residente permanente legal de Estados Unidos?

Perder el estatus de residente permanente legal significa dejar de tener la autorización migratoria que permite vivir y trabajar de forma indefinida en Estados Unidos.

De acuerdo con el IRS, esto puede suceder cuando el Gobierno emite una orden administrativa o judicial definitiva que retira la condición de residente, o cuando se determina formalmente que la persona abandonó voluntariamente su estatus migratorio.