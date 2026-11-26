Tener una invitación o contar con dinero para viajar no garantiza la aprobación de la visa.

Solicitar una visa de turista para viajar a Estados Unidos no garantiza que las autoridades aprueben el ingreso al país, ya que el Departamento de Estado contempla una serie de condiciones que los extranjeros deben cumplir para obtener este permiso, entre ellas, demostrar que su visita será temporal.

La Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los funcionarios consulares pueden rechazar una solicitud si consideran que el interesado no logró demostrar que regresará a su país después del viaje.

Para evaluar cada caso, las autoridades tienen en cuenta distintos factores, como la situación laboral, la vivienda y los vínculos familiares y sociales del solicitante. Estos elementos pueden ser determinantes al momento de decidir si corresponde aprobar o denegar la visa.

Qué exige la Sección 214(b) para aprobar una visa de turista a Estados Unidos

La Sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que los solicitantes de visas de no inmigrante deben demostrar que cumplen con las condiciones para ingresar a EE.UU. bajo esa categoría. La norma parte de la presunción de que quien solicita una visa de este tipo tiene intención de inmigrar, hasta que pueda demostrar lo contrario ante el funcionario consular.

En el caso de las visas de turista, que corresponden a las categorías B-1 y B-2, esto significa que los extranjeros deben acreditar que su visita será temporal y que tienen motivos para regresar a su país una vez finalizado el viaje. Según el Departamento de Estados, una solicitud puede ser rechazada si el funcionario consular considera que el interesado no demostró suficientemente que reúne los requisitos para obtener la visa o que no logró superar la presunción de intención inmigratoria.

El Gobierno estadounidense también analiza si el solicitante tiene motivos para regresar a su país. Fuente: Shutterstock Studio Romantic

La decisión queda en manos del funcionario consultar, quien evalúa cada solicitud durante el proceso de entrevista. Por eso, tener un motivo válido para viajar o completar los formularios correspondientes no garantiza la aprobación, también es necesario convencer a la autoridad de que el propósito del viaje se ajuste a una estadía temporal y que el solicitante abandonará EE.UU. al finalizar el período autorizado.

Qué vínculos con su país deben demostrar los extranjeros para evitar el rechazo de la visa

Para evaluar si una persona regresará a su país después de visitar EE.UU., el Departamento de Estado considera los vínculos que mantiene en su lugar de residencia. Entre los ejemplos que menciona oficialmente se encuentran el empleo, la vivienda y las relaciones familiares y sociales. Estos elementos permiten analizar qué compromisos o circunstancias podrían llevar al solicitante a regresar una vez terminado su viaje.

Además, la documentación puede ayudar a respaldar esos vínculos y demostrar las condiciones de viaje, ya que el organismo señala que los solicitantes pueden presentar pruebas de su empleo o de sus relaciones familiares para acreditar el propósito de la visita y su intención de regresar. También pueden requerirse documentos que expliquen el motivo del viaje y demuestren que cuentan con recursos para cubrir los gastos durante su estadía.

Sin embargo, no existe un documento específico que garantice la aprobación de la visa. El Departamento de Estado aclara que cada caso se analiza de manera individual y que los funcionarios consulares tienen en cuenta las circunstancias personales, los planes de viaje, los recursos económicos y los vínculos fuera de EE.UU. Por eso, una carta de invitación de un familiar o amigo que viva en el país no reemplaza la obligación de demostrar los propios vínculos con el lugar de residencia.