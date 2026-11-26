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Estados Unidos permite viajar sin visa en el pasaporte a los mexicanos que presenten una Tarjeta de Cruce Fronterizo en California, Arizona, Texas y Nuevo México.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card o BCC), también conocida como “visa laser”, es un documento que permite a determinados ciudadanos mexicanos viajar a Estados Unidos sin necesidad de solicitar una visa de visitante por separado.

Es emitida por el Departamento de Estado y funciona como una visa B1/B2, está diseñada para facilitar los viajes temporales por motivos turísticos o de negocios, particularmente en las zonas fronterizas. Uno de sus principales beneficios es que puede utilizarse sin presentar un pasaporte mexicano en determinadas circunstancias, aunque no habilita cualquier tipo de viaje ni permite ingresar al país sin cumplir los controles migratorios.

¿Para qué sirve la Tarjeta de Cruce Fronterizo y cómo se puede usar?

La BCC funciona como una visa de visitante B1/B2 y permite realizar viajes por turismo o de negocios sin tener que tramitar una visa tradicional. Es de un tamaño similar a una tarjeta de crédito y tiene una vigencia de 10 años.

Su uso está sujeto a determinadas condiciones, ya que permite el ingreso a Estados Unidos para realizar actividades autorizadas bajo las categorías de visitante B1/B2, pero no habilita a trabajar ni garantiza la admisión al país.

Cuando se presenta junto con un pasaporte mexicano vigente, también puede utilizarse para viajar en avión e ingresar por otros puntos de entrada que no están contemplados en la excepción para cruces fronterizos terrestres.

La BCC funciona como una visa de visitante B1/B2 y permite realizar viajes por turismo o de negocios sin tener que tramitar una visa tradicional. Es de un tamaño similar a una tarjeta de crédito y tiene una vigencia de 10 años. Fuente: Shutterstock Studio Romantic

¿Qué requisitos se deben cumplir para ingresar a Estados Unidos sin visa con la Tarjeta de Cruce Fronterizo?

Para obtener una BCC, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano mexicano y residir en México.

Reunir los requisitos de elegibilidad para una visa de visitante B1, B2 o ambas.

Demostrar que tiene vínculos con México que lo llevarán a regresar después de una visita temporal.

Tener un pasaporte mexicano vigente al momento de solicitar la tarjeta.

Tener previsto permanecer en Estados Unidos por un período no superior a seis meses.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo se puede usar sin pasaporte: ¿en qué ocasiones?

Los ciudadanos mexicanos que tienen una Tarjeta de Cruce Fronterizo vigente pueden usarla como único documento para solicitar ingreso a Estados Unidos cuando viajan directamente desde México por vía terrestre o marítima a las zonas fronterizas California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Esta facilidad tiene restricciones sobre la distancia que pueden recorrer y el tiempo de permanencia. Quienes ingresan únicamente con la BCC pueden desplazarse dentro de los siguientes límites geográficos sin tramitar el formulario I-94:

California: hasta 25 millas (40 kilómetros aproximadamente) desde la frontera mexicana.

Arizona: hasta 75 millas (120 kilómetros aproximadamente), pero únicamente si ingresan por los puertos fronterizos habilitados de Sasabe, Nogales, Mariposa, Naco o Douglas. En los demás cruces, el límite es de 25 millas.

Nuevo México: hasta 55 millas (88 kilómetros aproximadamente) desde la frontera o hasta la zona de la carretera interestatal I-10, lo que permita llegar más al norte.

Texas: hasta 25 millas (40 kilómetros aproximadamente) desde la frontera mexicana.

Adicionalmente, la permanencia sin el formulario I-94 no puede superar los 30 días. Si el visitante desea desplazarse más allá de los límites geográficos establecidos o permanecer por más tiempo, debe solicitar registro ante la CBP.