La medida permitirá que determinados trabajadores del estado tengan cuatro días seguidos de descanso.

El calendario oficial de feriados de Illinois establece que el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre serán días festivos por Thanksgiving.

La disposición -publicada en el sitio web de la Oficina del Tesoro de Illinois- alcanza al calendario de las oficinas estatales y contempla la disponibilidad del personal público, por lo que los empleados de estas dependencias podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo 29.

¿Qué trabajadores de Illinois tendrán feriado el 26 y 27 de noviembre?

El beneficio está dirigido principalmente a los empleados de las dependencias del Gobierno estatal que se rigen por el calendario del Departamento de Servicios de Gestión Central de Illinois (CMS).

La normativa estatal contempla ambos días como feriados pagos. De hecho, el Código Administrativo de Illinois establece que los empleados tendrán descanso con salario completo durante los días festivos autorizados. Entre ellos, menciona expresamente “Thanksgiving Day” y “Friday Following Thanksgiving Day”.

Una aclaración importante: quienes trabajen para compañías privadas no tienen garantizado automáticamente ese descanso . Cada empleado define si cierra sus instalaciones, mantiene la actividad habitual o concede el viernes libre.

Los empleados del sector privado dependerán de las políticas de cada empresa y de sus respectivos empleadores. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

¿Qué se celebra en Thanksgiving?

Thanksgiving, conocido en español como Día de Acción de Gracias, es una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos. Se festeja el cuarto jueves de noviembre y reúne a familiares y amigos alrededor de una comida especial.

La tradición está vinculada históricamente con las celebraciones de agradecimiento por las cosechas. Uno de sus antecedentes más conocidos es el encuentro de 1621 entre colonos ingleses y miembros del pueblo indígena Wampanoag en Plymouth, Massachusetts.

El feriado nacional quedó establecido en 1941, cuando el Congreso fijó su celebración para el cuarto jueves de noviembre. El objetivo de la jornada es agradecer por lo recibido durante el año y compartir tiempo con los seres queridos.

¿Cuándo es el Black Friday 2026?

El Black Friday 2026 será el viernes 27 de noviembre, justamente el segundo día festivo que figura en el calendario estatal de Illinois.

Se trata de una de las fechas comerciales más importantes del país y marca el comienzo tradicional de la temporada de compras navideñas. Durante esa jornada, grandes cadenas y comercios ofrecen descuentos en productos como electrodomésticos, tecnología, indumentaria y artículos para el hogar.