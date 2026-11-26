Antes de calentar la comida, revisa si el fabricante indica que el envase es apto para microondas.

Antes de calentar un alimento en su envase original, conviene revisar las instrucciones del fabricante. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indica que los envases de cartón aséptico que contienen una lámina muy fina de aluminio no deben usarse en el microondas.

Estos envases pueden parecer de cartón común porque la lámina metálica forma parte de su estructura interna. Por eso, si hay dudas sobre un producto específico, el USDA aconseja consultar las indicaciones del fabricante antes de calentarlo.

Para qué sirve la capa de aluminio en los envases asépticos

La lámina cumple una función de conservación. Tetra Pak explica que, en sus cartones asépticos, el aluminio actúa como barrera contra la luz y el oxígeno. La lámina queda entre las capas del envase, sin contacto directo con el alimento.

El USDA incluye los alimentos procesados en envases asépticos entre los productos que pueden mantenerse a temperatura ambiente mientras permanezcan cerrados, según las indicaciones de conservación. Esa característica se refiere al almacenamiento. Para saber si el envase se puede calentar, hay que revisar las instrucciones de uso del producto.

Los cartones asépticos con una capa de aluminio quedan fuera del microondas. Para calentar su contenido, pásalo a un recipiente apto. Fuente: Imagen ilustrativa creada con ChatGPT - El Cronista USA

Cómo calentar el contenido de un cartón aséptico

Si vas a usar el microondas, pasa el alimento a un plato o recipiente identificado como apto para ese uso. La guía del USDA sobre utensilios para microondas menciona entre las opciones los recipientes de vidrio y vitrocerámica aptos. Para cada producto, sigue las instrucciones de calentamiento del fabricante.

La misma guía desaconseja usar para calentar los envases diseñados para conservar alimentos en frío, como los potes de margarina o de queso cottage. El USDA explica que algunos materiales que no están aprobados para microondas pueden derretirse, quemarse o transferir sustancias al alimento.