El entrenamiento reunió a fuerzas de varios países para reforzar la cooperación marítima.

Estados Unidos desplegó un destructor de misiles guiados USS Bulkeley (DDG 84) en el Mediterráneo oriental, donde participó junto a las armadas de Turquía y Pakistán en el ejercicio militar internacional Mavi Balina 2026.

La maniobras se desarrollaron del 9 al 20 de noviembre y estuvieron centradas en operaciones de guerra antisubmarina y entrenamiento naval conjunto.

La actividad, liderada por Turquía, también contó con la participación del Grupo Marítimo Permanente 2 de la OTAN. El objetivo fue mejorar la coordinación entre las fuerzas navales, intercambiar conocimientos operativos y fortalecer la capacidad para trabajar en conjunto en escenarios marítimos.

¿Qué hizo el USS Bulkeley en el ejercicio militar?

El USS Bulkeley, un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, formó parte de las actividades de entrenamiento organizadas en el Mediterráneo oriental. El ejercicio Mavi Balina está diseñado para recrear situaciones operativas de guerra de superficie y submarina, con especial énfasis en la guerra antisubmarina.

Según informó la Armada de Estados Unidos en su comunicado oficial del 20 de noviembre, las fuerzas participantes realizaron distintas actividades para mejorar sus doctrinas, tácticas, técnicas y procedimientos, además de reforzar la interoperabilidad entre las armas.

La institución explicó que Mavi Balina busca ofrecer un entrenamiento realista y, al mismo tiempo, promover la cooperación y el entendimiento entre los países involucrados.

Durante el ejercicio, la tripulación del Bulkeley también participó en actividades en tierra en la región turca de Muğla, donde conoció la cultura local y se vinculó con la comunidad. Fuente: Armada de EE.UU.

¿Qué países participaron en las maniobras navales?

En la edición 2026 de Mavi Balina participaron la Armada turca, la Armada pakistaní, el USS Bulkeley y el Grupo Marítimo Permanente 2 de la OTAN.

La presencia del destructor estadounidense en el ejercicio formó parte de las actividades de cooperación naval que Washington mantiene con sus aliados y socios en Europa y otras regiones.

El comandante del buque, Michael Schelcher, destacó la importancia de estos encuentros: “La participación del USS Bulkeley en Mavi Balina y otros importantes ejercicios de la OTAN demuestra nuestra disposición a integrarnos a nivel mundial para disuadir la agresión del adversario y defender nuestros intereses comunes”.

¿Cuál es la misión del USS Bulkeley de Estados Unidos?

El USS Bulkeley está asignado al área de operaciones de la Sexta Flota de Estados Unidos, que tiene responsabilidad sobre actividades navales en Europa y África. Su misión incluye respaldar la preparación, la capacidad operativa y los intereses estadounidenses, así como colaborar con aliados y socios.

La Sexta Flota tiene su sede en Nápoles, Italia, y desarrolla operaciones conjuntas con otras fuerzas navales para promover objetivos compartidos y contribuir a la estabilidad marítima.