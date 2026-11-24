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Estados Unidos cuenta con un documento migratorio que permite a determinados extranjeros acreditar su residencia permanente y acceder a beneficios como vivir y trabajar legalmente en el país.

Estados Unidos cuenta con un documento migratorio que permite a determinados extranjeros acreditar su residencia permanente y acceder a beneficios como vivir y trabajar legalmente en el país. Se trata de la Tarjeta de Residencia Permanente, que es emitido por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y funciona como prueba oficial de estatus de residente permanente legal.

Además de acreditar la autorización para permanecer en territorio estadounidense, la tarjeta permite a sus titulares salir del país y regresar sin tramitar una visa tradicional. Sin embargo, para evitar inconvenientes en los controles migratorios, deben cumplir con determinados requisitos de documentación y respetar los límites de tiempo para ausencias en el territorio.

¿Qué es el Formulario I-551 y para qué sirve?

El Formulario I-551 es el nombre técnico que recibe la Tarjeta de Residente Permanente, conocida también como Green Card. Se trata del documento que acredita que una persona tiene la condición de Residente Permanente Legal en Estados Unidos.

Es emitido por USCIS y permite demostrar que su titular está autorizado a vivir y a trabajar permanentemente en el país. También funciona como documento de identificación y como evidencia de su estatus migratorio ante las autoridades estadounidenses.

Además, permite a los residentes permanentes regresar a Estados Unidos después de realizar viajes al extranjero, siempre que cumplan con los requisitos migratorios y de documentación correspondientes.

Quienes cuenten con este documento podrán ingresar, permanecer y salir de Estados Unidos, siempre que cumplan con los requisitos migratorios establecidos por USCIS. Kenishirotie

¿Cuáles son los requisitos de viaje que se deben cumplir para ingresar y salir con el Formulario I-551?

Los residentes permanentes legales pueden salir de Estados Unidos y regresar al país utilizando su Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551), siempre que el viaje sea temporal y cumplan con las condiciones migratorias.

Los requisitos dependen principalmente del tiempo que permanezcan fuera del territorio estadounidense:

Viajes inferiores a un año: deben presentar una Green Card válida y vigente al regresar a Estados Unidos. También pueden necesitar un pasaporte válido para ingresar al país extranjero que visiten.

Ausencias de seis meses o más: pueden quedar sujetos a controles migratorios adicionales al regresar. Una estadía prolongada también puede generar preguntas sobre si mantienen su residencia permanente en Estados Unidos.

Estadías de un año o más: deben solicitar un permiso de reingreso (Reentry Permit) mediante el Formulario I-131 antes de salir de Estados Unidos. Este documento tiene una vigencia general de hasta dos años.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclara que los residentes permanentes no necesitan presentar un pasaporte para ingresar a Estados Unidos si cuentan con la documentación migratoria correspondiente.

Por otra parte, si una persona permanece fuera de Estados Unidos durante dos años o más, podría necesitar solicitar una visa de residente que regresa (SB-1), siempre que reúna las condiciones para obtenerla.

¿Quiénes pueden acceder al Formulario I-551?

El Formulario I-551 está destinado a las personas que obtuvieron la condición de residentes permanentes legales de Estados Unidos. No se trata de un documento que cualquier extranjero pueda solicitar para viajar, sino de una tarjeta que acredita un estatus migratorio previamente concedido.

Entre las personas que pueden recibirlo se encuentran:

Inmigrantes patrocinados por familiares: extranjeros que obtuvieron la residencia permanente mediante una petición familiar aprobada.

Inmigrantes patrocinados por empleadores: personas que consiguieron la residencia permanente a través de una categoría migratoria basada en el empleo.

Refugiados y asilados: personas que, después de cumplir los requisitos correspondientes, obtuvieron la residencia permanente.

Ganadores de la Lotería de Visas de Diversidad: extranjeros seleccionados que completaron satisfactoriamente el proceso migratorio y recibieron la residencia.

Inmigrantes de categorías especiales: personas que califican para determinadas vías de residencia permanente establecidas por la legislación estadounidense.