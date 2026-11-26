La modificación contempla tanto el pago mensual como los gastos que deben afrontar los beneficiarios antes de recibir determinadas prestaciones.

Los jubilados que reciben Medicare tendrán un nuevo aumento en el costo de su cobertura médica a partir del 1 de enero de 2027. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) establecieron que la prima mensual estándar de la Parte B pasará de US$202.90 a US$209.40, lo que representa un incremento de US$6.50 por mes.

La actualización fue anunciada oficialmente el 17 de noviembre de 2026 y alcanza a los afiliados que cuentan con esta cobertura, destinada principalmente a servicios médicos ambulatorios.

Sin embargo, el importe final no será igual para todos, ya que los beneficiarios con ingresos más elevados pueden tener que pagar recargos adicionales.

Medicare Parte B: cuánto aumentará la cobertura médica mensual en 2027

La prima estándar de Medicare Parte B tendrá un aumento del 3,2% en 2027. Según los valores publicados por CMS, los jubilados pasarán de pagar US$202.90 mensuales durante 2026 a US$209.40 a partir del 1 de enero de 2027.

Esto significa que los usuarios deberán destinar US$6.50 adicionales por mes a su cobertura médica. Si se mantiene esa tarifa durante los 12 meses de 2027, el gasto anual será de US$2.512,80, frente a los US$2,434.80 que representaba la prima de 2026. Los CMS explicaron que los aumentos de la prima y del deducible responden principalmente a las proyecciones de un mayor gasto en atención médica.

Los nuevos costos entrarán en vigencia en enero de 2027 e incluyen modificaciones en la cobertura hospitalaria y los servicios médicos ambulatorios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En este sentido, el incremento también alcanzará al deducible anual de la Parte B, que subirá de US$ 283 a US$292. Dicho importe es diferente de la prima mensual, ya que corresponde a la cantidad que el beneficiario debe pagar por los servicios cubiertos antes de que Medicare comience a hacerse cargo de su parte de los costos.

Quiénes pagarán más por Medicare Parte B en 2027 según sus ingresos

Medicare aplica un recargo mensual denominado Income Related Monthly Adjustement Amount (IRMAA) a quienes superen determinados niveles de ingresos. Este importe se suma a la tarifa estándar de la Parte B y puede elevar considerablemente el costo de la cobertura.

De acuerdo con los valores publicados por CMS para 2027, los beneficiarios que presenten declaraciones individuales y tengan ingresos modificados superiores a US$112,000 deberán pagar un importe adicional. Para quienes declaren en conjunto con su cónyuge, el umbral será de US$224,000.

Los nuevos importes mensuales para beneficiarios con cobertura completa serán los siguientes:

Hasta US$112,000 anuales (declaración individual) o US$224,000 (conjunta): US$209.40.

Más de US$112,000 y hasta US$141,000 o entre US$224.000 y US$282.000: US$293,10.

Más de US$141,000 y hasta US$177,000 o entre US$282,000 y US$354.000: US$418,80.

Más de US$177,000 y hasta US$212,000 o entre US$354,000 y US$$424.000: US$544,40.

Más de US$212.000 y menos de US$500.000 o más de US$424.000 y menos de US$750.000: US$670.

US$500.000 o más o US$750.000 o más en declaraciones conjuntas: US$711,80.

Los montos corresponden a la prima mensual total, incluido el recargo por ingresos. Para determinar si corresponde aplicar el IRMAA, Medicare utiliza generalmente los ingresos modificados que figuran en la declaración de impuestos de dos años anteriores. Es por eso que para establecer los recargos de 2027, se toma como referencia la información fiscal de 2025.