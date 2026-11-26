El proyecto se desarrolla en El Salvador, en el departamento de La Libertad, y moderniza la carretera de Los Chorros.

Corea del Sur deja su huella en la infraestructura de América Latina con una obra vial de gran escala: la ampliación y modernización de la carretera de Los Chorros, una de las vías más importantes de El Salvador.

El país asiático aporta más de 207 millones de dólares para un proyecto que contempla una autopista de hasta ocho carriles y un viaducto, dentro de una obra cuyo costo total ronda los 428 millones de dólares.

Modernizan una autopista de ocho carriles y construyen un viaducto

El proyecto se desarrolla en El Salvador, en el departamento de La Libertad, y moderniza la carretera de Los Chorros, una vía estratégica que conecta la capital, San Salvador, con el occidente del país.

Se trata de uno de los corredores de mayor tránsito de la nación centroamericana, históricamente afectado por congestión y por su trazado montañoso, por lo que su ampliación es una de las obras más esperadas.

El proyecto consiste en ampliar y modernizar un tramo de alrededor de 14,6 kilómetros de esa carretera. Más que una simple repavimentación, contempla una transformación integral de la vía, con la incorporación de más carriles, un viaducto y nueva infraestructura complementaria, pensada para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en un corredor clave para el comercio y la movilidad del país.

El proyecto tiene dimensiones de megaobra vial. Entre sus características principales:

Una vía ampliada que llegará a tener hasta ocho carriles (cuatro por sentido) en su tramo principal, y seis en otros sectores.

Un viaducto , el llamado Francisco Morazán, como una de las piezas destacadas de la obra.

Nuevos puentes, distribuidores de tránsito, obras de drenaje, señalización e infraestructura para ciclistas.

El objetivo es descongestionar un corredor que hoy sufre embotellamientos frecuentes y reducir de manera significativa los tiempos de viaje.

Corea del Sur aporta unos 207,2 millones de dólares, a través de su Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF). Fuente: elsalvador.com

Corea del Sur invierte más de US$207 millones

El costo total de la obra ronda los 428,6 millones de dólares, y se financia entre varias fuentes:

Corea del Sur aporta unos 207,2 millones de dólares , a través de su Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF), mediante un préstamo en condiciones favorables.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aporta unos 204,6 millones de dólares .

El Gobierno de El Salvador aporta unos 16,8 millones de dólares.

En qué etapa está

El proyecto de ampliación de la carretera en Los Chorros registra un avance físico del 60%, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. Según la programación divulgada por las autoridades, la finalización general del proyecto está prevista para 2027.