Para un residente permanente que quiere convertirse en ciudadano estadounidense, los impuestos pueden ser un obstáculo inesperado. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) endureció la forma en que evalúa el “buen carácter moral” de quienes solicitan la naturalización, y puso el foco en el cumplimiento tributario: deber dinero al IRS puede jugar en contra y, en algunos casos, frenar la solicitud de ciudadanía.

El comportamiento financiero y tributario se revisa minuciosamente para obtener la ciudadanía

El punto de partida es una actualización de política de USCIS, de agosto de 2025, que modificó la manera de analizar el requisito de “buen carácter moral” exigido para naturalizarse.

El organismo pasó a un enfoque de “totalidad de circunstancias”: en lugar de limitarse a verificar que no existan ciertos antecedentes puntuales, ahora los oficiales pesan en conjunto factores positivos y negativos de la vida del solicitante. Y, dentro de ese análisis, el comportamiento financiero y tributario quedó bajo la lupa, con una revisión más minuciosa que antes.

Haber presentado las declaraciones de impuestos y estar al día con el IRS funciona como un factor a favor, mientras que no haber declarado o deber dinero sin resolverlo puede pesar en contra para naturalizarse. De hecho, en la solicitud de ciudadanía (formulario N-400) se pregunta expresamente por las obligaciones tributarias.

En la solicitud de ciudadanía (formulario N-400) se pregunta expresamente por las obligaciones tributarias. Shutterstock

¿Quiénes pueden ver frenada su solicitud de ciudadanía?

Deber impuestos no es, por sí solo, una causal que impida de forma automática y permanente obtener la ciudadanía. No funciona como los llamados impedimentos taxativos (que incluyen, por ejemplo, ciertas condenas penales). Es, en cambio, un factor negativo que el oficial pondera dentro de la totalidad de circunstancias.

Sin embargo, hay algo que pesa tanto como la deuda en sí: la transparencia. Ocultar una deuda tributaria, mentir sobre ella o no presentar declaraciones puede ser más dañino que el hecho de deber dinero, porque afecta directamente la evaluación del carácter moral. Declarar la situación con sinceridad y mostrar que se está resolviendo juega a favor; esconderla puede derivar directamente en una negación.