La salida anticipada del jueves 12 corresponde a las reuniones de padres y docentes en las escuelas alcanzadas.

El jueves 12 de noviembre de 2026, determinados alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tendrán una jornada reducida. El calendario establece que los estudiantes de escuelas de nivel intermedio y del Distrito 75 saldrán tres horas antes de su horario habitual.

La fecha figura en el calendario oficial del ciclo lectivo 2026-2027 y corresponde a las reuniones de padres y docentes de esos establecimientos. La disposición no representa una reducción general de la jornada para todas las escuelas de la ciudad ni del estado.

A qué alumnos alcanza la salida anticipada del jueves 12

El calendario identifica dos grupos para esa fecha. Por un lado, las escuelas de nivel intermedio, denominadas middle schools, que atienden los grados 6.º, 7.º y 8.º.

Por otro lado, la salida anticipada incluye a las escuelas del Distrito 75, que brindan educación especial en la ciudad de Nueva York.

Qué escuelas tienen la salida anticipada en otra fecha

Para las escuelas primarias y los centros de preescolar, la jornada reducida por reuniones estuvo prevista para el jueves 5 de noviembre.

En las escuelas secundarias superiores y los establecimientos que abarcan los grados K–12 o 6–12, la salida tres horas antes está programada para el viernes 20 de noviembre.

Las familias deben confirmar con su escuela el horario de salida del jueves 12. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las familias de escuelas privadas, parroquiales, charter, centros de educación temprana NYCEEC y programas de cuidado familiar deben consultar el calendario de su institución.

Por qué las familias deben confirmar el horario con su escuela

La autoridad educativa advierte que las fechas de las reuniones pueden variar según el establecimiento. Por eso, las familias deben revisar las comunicaciones de su escuela y coordinar con los docentes.

En su guía sobre reuniones de padres y docentes, NYC Public Schools explica que estos encuentros permiten conversar sobre el desempeño académico, la experiencia escolar y los apoyos que necesita cada alumno.

Para el ciclo 2026-2027, las reuniones se realizarán, en general, de manera remota, aunque existen alternativas presenciales. El horario y la modalidad deben confirmarse con el docente o la dirección de la escuela.