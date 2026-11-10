Quienes tengan una propiedad de alquiler en Boston recibirán un aviso de inspección cada 5 años.

El Gobierno de la Ciudad de Boston, Massachusetts explica a los propietarios de viviendas de alquiler que cada 5 años serán elegidos para una inspección obligatoria con el fin de garantizar que estas viviendas estén alineadas con los códigos estatales.

Para cumplir con la normativa no es necesario que los dueños soliciten una inspección por su cuenta de manera periódica, sino que en el momento en el que les corresponda serán seleccionados y recibirán una notificación oficial.

Inspecciones casa por casa en Boston: qué dice el Gobierno

En el momento en el que un propietario recibe una notificación para que su propiedad de alquiler sea inspeccionada tiene dos opciones.

La primera es solicitar que un inspector autorizado de la ciudad revise cada una de las unidades. A la última actualización del sitio web oficial, los precios de estos controles eran los siguientes:

Edificios de 1 a 3 unidades: 50 dólares por unidad

Edificios de 4 unidades o más: 75 dólares por unidad

Condominios: 75 dólares por unidad

No obstante, también se puede contratar a un inspector autorizado para que realice la revisión y presentar un informe aprobado por cada unidad con la firma del inspector (que tendrá una tarifa administrativa de 15 dólares por informe) y una declaración jurada firmada por el profesional por cada unidad que revise.

Además, quienes tengan un historial de cumplimiento con todos los códigos estatales y municipales, podrán solicitar un plan alternativo conocido como “Plan Quinquenal”.

Las viviendas de alquiler deben ser inspeccionadas cada 5 años en Boston. Shutterstock

Información importante para quienes reciban un aviso de inspección

Se enfatiza en la importancia de consultar con atención el aviso de selección recibido para conocer si existe alguna restricción de fecha y horario vinculada a este trámite.

Qué propiedades de alquiler están exentas de estas inspecciones en Boston

Las autoridades explican que las siguientes unidades no deben cumplir con el requisito de la inspección cada 5 años: