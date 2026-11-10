El USS Ted Stevens fue construido en Pascagoula, Mississippi, y entró en servicio el 3 de octubre de 2026.

La Armada de Estados Unidos incorporó al servicio activo el USS Ted Stevens (DDG 128), un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. La ceremonia se realizó el 3 de octubre de 2026 en Whittier, Alaska.

El buque pertenece a la variante Flight III e incorpora sistemas que permiten realizar simultáneamente tareas de defensa antiaérea y contra misiles balísticos, según el comunicado oficial publicado en DVIDS.

Dónde se construyó y cuánto mide el nuevo destructor

El USS Ted Stevens fue construido por Ingalls Shipbuilding, una división de HII, en Pascagoula, Mississippi. El fabricante informó que el buque partió del astillero el 8 de mayo de 2026, antes de su posterior entrada en servicio.

La ficha técnica de la Armada sobre los destructores de la clase Arleigh Burke establece una eslora de 155,29 metros para las variantes Flight IIA y Flight III. La eslora es la longitud del buque.

La misma ficha describe estos destructores como unidades de superficie capaces de cumplir distintas misiones, entre ellas operaciones antiaéreas, antisubmarinas y contra otros buques.

Vista lateral del USS Ted Stevens navegando, con tripulantes en cubierta y una bandera estadounidense en el mástil. HII / Ingalls Shipbuilding.

Qué sistemas utiliza para enfrentar amenazas aéreas y misiles

El equipamiento del USS Ted Stevens incluye el radar de defensa aérea y antimisiles AN/SPY-6(V)1 y el sistema de combate Aegis Baseline 10.

El comunicado sobre su incorporación destaca la capacidad de combinar operaciones de defensa antiaérea y contra misiles balísticos. También señala que el destructor cuenta con mejoras en la distribución de energía eléctrica y una mayor capacidad de refrigeración para sus sistemas.

La Armada explica que el radar AN/SPY-6(V)1 constituye el elemento central de la actualización Flight III y permite desempeñar ambas tareas de defensa simultáneamente.

A quién homenajea y dónde tendrá su base

El destructor lleva el nombre de Ted Stevens, exsenador por Alaska y aviador de combate durante la Segunda Guerra Mundial.

Según el anuncio de su entrada en servicio, después de las operaciones posteriores a la ceremonia, el buque se trasladaría a Norfolk, Virginia, su puerto base permanente.