En Florida, no detenerse ante un autobús escolar cuando corresponda puede generar multas y, en caso de reincidencia, la suspensión de la licencia de conducir.

En Florida, los conductores que no se detengan ante un autobús escolar cuando corresponde pueden enfrentar multas económicas y, en caso de reincidencia, la suspensión de su licencia de conducir por hasta un año. La normativa busca proteger a los estudiantes durante el ascenso y descenso de los vehículos de transporte escolar.

Según establece la sección 318.18 de los Estatutos de Florida de 2026, no respetar la obligación de detenerse ante un autobús escolar puede generar una multa civil de US$200. Además, una segunda infracción o posteriores dentro de cinco años conllevan una suspensión de entre 180 días y un año.

¿Cuándo pueden suspender la licencia de conducir por no detenerse ante un autobús escolar en Florida?

De acuerdo con la sección 318.18(5)(a), las sanciones dependen de si el conductor ya cometió anteriormente la misma infracción.

La legislación establece las siguientes consecuencias:

Primera infracción: multa civil de US$200.

Segunda infracción o posteriores dentro de cinco años: multa y suspensión de la licencia de conducir por un período mínimo de 180 días y máximo de un año.

La suspensión prevista para los reincidentes debe ser aplicada por el departamento competente. Por lo tanto, no se trata de una sanción que corresponda a todos los conductores por una primera infracción.

La legislación de Florida establece sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito destinadas a proteger a los estudiantes que utilizan el transporte escolar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué situaciones es obligatorio detenerse ante un autobús escolar?

La sección 316.172 de los Estatutos de Florida establece que los conductores deben detener completamente sus vehículos cuando se aproximan a un autobús escolar que muestra su señal de alto y permanece detenido.

Además, no pueden continuar la marcha ni pasar al autobús hasta que se retire esa señal.

Sin embargo, la normativa contempla una excepción. Los conductores que circulan en sentido contrario por una carretera dividida mediante una barrera física, una mediana elevada o una separación sin pavimentar de al menos cinco pies (aproximadamente 1,52 metros) no están obligados a detenerse.

¿Qué multas se aplican por adelantar un autobús escolar del lado donde suben los estudiantes?

La legislación de Florida contempla sanciones más severas para quienes pasen un autobús escolar por el lado utilizado por los estudiantes para subir y bajar, mientras el vehículo muestra su señal de alto.

Según la sección 318.18(5)(b), cuando la infracción se tramita por la vía ordinaria, las consecuencias son:

Primera infracción: multa civil de US$400.

Segunda infracción o posteriores dentro de cinco años: suspensión de la licencia por un mínimo de 360 días y un máximo de dos años, además de la sanción económica correspondiente.

La misma sección contempla importes específicos cuando estas infracciones se detectan mediante sistemas de cámaras instalados en los autobuses escolares.

Asimismo, si alguna de estas conductas provoca lesiones corporales graves o la muerte de otra persona, la normativa establece una multa de US$1.500 y una suspensión de la licencia de al menos un año.