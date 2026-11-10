ABB anunció una inversión de US$50 millones para ampliar sus operaciones en Selmer.

ABB invertirá US$50 millones y creará 227 empleos mediante la ampliación y el traslado de operaciones de su unidad Industrial Connections & Solutions en Selmer, Tennessee.

El proyecto fue anunciado el 5 de noviembre de 2026 por la empresa y las autoridades estatales, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Tennessee.

Qué fabricará la nueva instalación

Las operaciones ubicadas en 4th Street se trasladarán a una instalación de 120.000 pies cuadrados, aproximadamente 11.148 metros cuadrados, en el Parque Industrial Selmer/McNairy.

Allí se fabricarán y distribuirán sistemas de distribución eléctrica conocidos como busway y bus plug, entre otros productos eléctricos.

Cómo se organizarán los traslados durante 2027

El cronograma contempla dos edificios. Durante el primer semestre, ABB comenzará a trasladar aproximadamente el 90% de los equipos y empleados a la planta de 325.000 pies cuadrados recientemente terminada.

Los equipos y empleados restantes se trasladarán durante el segundo semestre a la instalación anunciada en noviembre.

En 2025, ABB había anunciado US$100 millones de inversión y más de 50 nuevos empleos para la planta de mayor superficie.

Según el comunicado, ABB tendrá más de 1.500 empleados entre sus cinco ubicaciones en Tennessee.