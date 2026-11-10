Este método casero permite identificar los lugares por donde circulan los roedores sin el uso de productos químicos.

La presencia de ratones en casa puede convertirse en un problema dificil de resolver, especialmente cuando los roedores se esconden detrás de los muebles, los electrodomésticos o en pequeños espacios de dificil acceso.

Para detectar sus movimientos existe un truco económico que utiliza un elemento habitual de la cocina. Consiste en colocar pequeños trozos de papel aluminio en los lugares en los que se sospecha que circulan los roedores.

¿Cómo funciona el truco del papel aluminio para detectar ratones en casa?

El procedimiento aprovecha que el papel aluminio es liviano, facil de arrugar y produce un sonido particular cuando se lo pisa o se lo mueve. Por ello, puede funcionar como un indicador casero de actividad de roedores.

Para ponerlo en práctica, hay que cortar varios trozos de papel aluminio y colocarlos en sectores donde podrían esconderse o desplazarse los ratones.

Los lugares recomendados son:

Detrás de la heladera, la cocina y otros electrodomésticos.

Cerca de los zócalos y debajo de los muebles.

Alrededor de las cañerías y las aberturas de las paredes.

En rincones de la despensa o cerca de los lugares donde se guardan alimentos.

Después de dejarlos durante la noche, hay que revisar si cambiaron de posición, presentan marcas o estan arrugados.

El procedimiento aprovecha que el papel aluminio es liviano, facil de arrugar y produce un sonido particular cuando se lo pisa o se lo mueve. Por ello, puede funcionar como un indicador casero de actividad de roedores. Magnific

¿Qué tan efectivo es el truco del papel aluminio para ratones?

El papel aluminio es util para detectar la presencia de roedores, pero no representa un método de eliminación por si solo.

Su principal ventaja es que permite reconocer si hay movimiento en determinados sectores de la vivienda sin gastar dinero en dispositivos especial

¿Con qué otros métodos se puede combinar para combatir a los ratones?

Una vez identificados los posibles recorridos, es importante tomar medidas para que los roedores abandonen la vivienda o no vuelvan a ingresar.

Las medidas de prevencion que promueven los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son: