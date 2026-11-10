La presencia de ratones en casa puede convertirse en un problema dificil de resolver, especialmente cuando los roedores se esconden detrás de los muebles, los electrodomésticos o en pequeños espacios de dificil acceso.
Para detectar sus movimientos existe un truco económico que utiliza un elemento habitual de la cocina. Consiste en colocar pequeños trozos de papel aluminio en los lugares en los que se sospecha que circulan los roedores.
¿Cómo funciona el truco del papel aluminio para detectar ratones en casa?
El procedimiento aprovecha que el papel aluminio es liviano, facil de arrugar y produce un sonido particular cuando se lo pisa o se lo mueve. Por ello, puede funcionar como un indicador casero de actividad de roedores.
Para ponerlo en práctica, hay que cortar varios trozos de papel aluminio y colocarlos en sectores donde podrían esconderse o desplazarse los ratones.
Los lugares recomendados son:
- Detrás de la heladera, la cocina y otros electrodomésticos.
- Cerca de los zócalos y debajo de los muebles.
- Alrededor de las cañerías y las aberturas de las paredes.
- En rincones de la despensa o cerca de los lugares donde se guardan alimentos.
Después de dejarlos durante la noche, hay que revisar si cambiaron de posición, presentan marcas o estan arrugados.
¿Qué tan efectivo es el truco del papel aluminio para ratones?
El papel aluminio es util para detectar la presencia de roedores, pero no representa un método de eliminación por si solo.
Su principal ventaja es que permite reconocer si hay movimiento en determinados sectores de la vivienda sin gastar dinero en dispositivos especial
¿Con qué otros métodos se puede combinar para combatir a los ratones?
Una vez identificados los posibles recorridos, es importante tomar medidas para que los roedores abandonen la vivienda o no vuelvan a ingresar.
Las medidas de prevencion que promueven los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son:
- Sellar los puntos de entrada: revisar grietas y huecos alrededor de las cañerías, puertas y ventanas. Los ratones pueden ingresar por aberturas de apenas 6 milímetros. Para cerrarlas, se puede utilizar lana de acero, sellador u otros materiales metálicos adecuados.
- Guardar los alimentos correctamente: utilizar recipientes herméticos de vidrio, metal o plástico resistente. También es importante limpiar las migas y no dejar comida de mascotas durante la noche.
- Mantener la vivienda limpia: retirar residuos, cajas acumuladas y materiales que puedan servirles de refugio o para construir sus nidos.
- Colocar trampas: las trampas de resorte pueden ayudar a controlar la presencia de ratones. Deben ubicarse cerca de las paredes y en los sectores donde se encontraron señales de actividad, siempre fuera del alcance de niños y mascotas.
- Consultar a un especialista: si la presencia de roedores continúa o aparecen señales en distintos ambientes, conviene recurrir a un servicio profesional de control de plagas.