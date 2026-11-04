Cada estado tiene su propia regulación sobre cómo identificar y sancionar a los infractores de tránsito. California aplica el Sistema de Tratamiento de Conductores Negligentes.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de California establece un sistema de puntos que tiene como objetivo identificar a los conductores que cometen infracciones de tránsito y aplicar sanciones.

El Sistema de Tratamiento de Conductores Negligentes (NOTS) puede suspender el derecho a conducir de estos infractores durante seis meses y establecer un periodo de prueba de un año.

¿Quiénes podrían enfrentar una extensión de la suspensión de su licencia de conducir?

De acuerdo con Código de Vehículos de California, el Departamento podrá imponer una suspensión de la licencia de conducir por seis meses y un periodo de prueba (NOTS Probation) para mantener al infractor bajo vigilancia.

Durante los seis meses de suspensión, el conductor tiene prohibido manejar y si lo hace, corre el peligro de que el DMV le extienda el periodo de suspensión. Una vez que recupera su autorización y derecho de conducir, debe cumplir con las condiciones impuestas durante otros seis meses, hasta que se cumpla un año de suspensión.

La medida corresponde al tercer nivel del sistema NOTS, que se alcanza al acumular cuatro puntos en 12 meses, seis en 24 meses u ocho en 36 meses.

De acuerdo con Código de Vehículos de California, el Departamento podrá imponer una suspensión de la licencia de conducir por seis meses y un periodo de prueba (NOTS Probation) para mantener al infractor bajo vigilancia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo es el proceso de acumulación de puntos del Sistema de Tratamiento de Operadores Negligentes?

El sistema de Tratamiento de Operadores Negligentes (NOTS) que se aplica en California asigna puntos al historial de los conductores por determinadas infracciones de tránsito y accidentes en los que se determina su responsabilidad.

Las infracciones pueden sumar entre 0 y 3 puntos, dependiendo de su gravedad:

Suman 1 punto

Exceso de velocidad. Conducir un vehículo que no reúne las condiciones de seguridad.

Suman 2 puntos

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas Abandonar el lugar de un accidente.

Suman 3 puntos

Infracciones cometidas cuando se conducen vehículos comerciales.



El sistema establece cuatro niveles de intervención:

Carta de advertencia: 2 puntos en 12 meses, 4 en 24 meses o 6 en 36 meses.

aviso de intensión de suspensión: 3 en 12 meses, 5 en 24 meses o 7 en 36 meses.

Suspensión de 6 meses y periodo de prueba de 1 año. 4 en 12 meses, 6 en 24 meses u 8 en 36 meses.

Nueva suspensión o revocación: incumplimiento de las condiciones del período de prueba.

¿Qué sucede después de la suspensión de la licencia y qué medidas de precaución se deben tomar?

El DMV de California puede imponer un período de prueba de un año (NOTS Probation), que incluye seis meses de suspensión de la licencia de conducir. Una vez finalizada la suspensión, el conductor puede recuperar su autorización, pero debe continuar cumpliendo las condiciones establecidas hasta completar el período de prueba.

Para evitar nuevas sanciones, el conductor debe:

Respetar las normas de tránsito y evitar nuevas infracciones.

No conducir mientras su licencia permanezca suspendida.

Evitar accidentes por los que pueda ser considerado responsable.

Comparecer ante el tribunal cuando sea citado por una infracción de tránsito.

Cumplir las restricciones adicionales que haya establecido el DMV.

¿Qué sucede si se cometen infracciones durante el periodo de prueba tras recuperar la licencia?

El DMV puede establecer sanciones adicionales para quienes incumplan las condiciones del periodo de prueba, incluso después de recuperar su autorización para conducir.

Las consecuencias dependen de la cantidad de incumplimientos:

Primera infracción: suspensión de seis meses y extensión del período de prueba durante un año a partir de la fecha del incumplimiento.

Segunda infracción: nueva suspensión de seis meses y extensión del período de prueba durante un año desde la fecha de la infracción.

Tercera infracción: revocación del derecho a conducir durante un año.

La sección 14252 del Código de Vehículos de California autoriza al DMV a retirar la licencia provisional y ordenar la suspensión o revocación del derecho a conducir cuando se comprueba un incumplimiento de las condiciones establecidas