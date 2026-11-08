El Reglamento de Tránsito CDMX aplica multas basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y puntos de penalización en la licencia de conducir.

Los conductores que sean sancionados por primera vez por manejar bajo los efectos del alcohol o narcóticos en la Ciudad de México pueden perder el derecho a utilizar su licencia durante un año.

La medida está contemplada en el artículo 68, fracción III, de la Ley de Movilidad de la capital y forma parte de las disposiciones para sancionar esta conducta.

La legislación también establece una obligación adicional para quienes reciban esta sanción: deberán someterse, a su costa, a un tratamiento para combatir las adicciones y determinar su rehabilitación en una institución especializada, pública o privada.

La disposición no se limita a quienes cuentan con una licencia expedida en la capital, sino que también contempla permisos de otras entidades federativas o países.

¿Qué dice el artículo 68 sobre manejar bajo los efectos del alcohol?

El artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que la Secretaría puede suspender temporalmente el uso de una licencia o permiso para conducir por un periodo de seis meses a tres años, según la infracción cometida.

En particular, la fracción III establece que la primera sanción por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o narcóticos implica un año de suspensión.

La suspensión del permiso será por tres años cuando la persona titular sea sancionado por segunda ocasión en un periodo menor a tres años por conducir un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol y/o narcóticos en los términos del Reglamento de Tránsito.

En ambos casos “queda obligada la persona infractora a someterse, a su costa, a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada pública o privada”, indica la normativa vigente.

El artículo 68, fracción III de la Ley de Movilidad establece un año de suspensión por la primera sanción al conducir en estado de ebriedad o bajo el efecto de narcóticos. Shutterstock

¿Qué otras consecuencias establece la Ley de Movilidad de CDMX?

La normativa contempla otras disposiciones relacionadas con la suspensión de licencias y la reincidencia. Entre los puntos que establece la legislación se encuentran:

Primera sanción: suspensión de la licencia o permiso durante un año por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Tratamiento obligatorio: la persona sancionada debe someterse a un tratamiento de combate a las adicciones en una institución especializada, pública o privada, y cubrir su costo.

Retención de la licencia: el artículo 69 Bis establece que Seguridad Ciudadana debe retener las licencias y permisos de conducir cuando se sancione a una persona por esta conducta.

Licencias de otros estados o países: la suspensión también impide conducir en la Ciudad de México con un permiso expedido fuera de la capital durante el periodo correspondiente.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México busca establecer consecuencias para quienes conducen bajo los efectos del alcohol o narcóticos.

Por ello, el artículo 68 contempla la suspensión temporal del permiso y la obligación de tratamiento especializado desde la primera sanción, mientras que otras disposiciones regulan los supuestos de reincidencia y cancelación definitiva.