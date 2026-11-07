IRS exige documentación específica para tramitar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Conoce cuáles se pueden presentar.

Cumplir con las obligaciones tributarias en Estados Unidos requiere que determinados extranjeros cuenten con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) cuando no reúnen los requisitos para obtener un Número de Seguro Social (SSN).

Para solicitarlo, deben completar el Formulario W-7 y presentar la documentación exigida para acreditar su identidad y condición de extranjero ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La cantidad mínima de documentos son dos, a menos de que se cuenta con un pasaporte estadounidense.

¿Qué documentos se deben presentar para obtener el número ITIN si no se tiene pasaporte estadounidense?

El IRS establece que quienes no tienen un pasaporte válido deben presentar dos documentos de respaldo. Uno para acreditar la identidad y otro para demostrar su condición de extranjero.

Al menos uno de los documentos debe incluir una fotografía del solicitante. La excepción corresponde a dependientes menores de 14 años o menores de 18 si son estudiantes.

Además, aunque sea una obviedad, los documentos deben estar vigentes y presentarse en formato original o como copias certificadas por el organismo que los emitió. IRS no aceptará copias notarizadas como reemplazo.

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¿Cuáles son los documentos que acepta IRS para acreditar identidad y condición de extranjero?

El IRS reconoce 13 tipos de documentos que pueden utilizarse para demostrar identidad, condición de extranjero, o ambas:

Documentos para acreditar identidad y condición de extranjero:

Pasaporte extranjero.

Documento nacional de identidad extranjero.

Visa estadounidense.

Identificación militar extranjera.

Tarjeta de registro electoral extranjera.

Certificado de nacimiento extranjero.

Documentos para acreditar únicamente la identidad:

Licencia de conducir estadounidense.

Identificación militar estadounidense.

Licencia de conducir extranjera.

Identificación emitida por un estado de Estados Unidos.

Identificación con fotografía emitida por USCIS.

Historial médico (dependientes menores de 6 años).

Historial escolar (dependientes menores de 24 años que sean estudiantes).

¿Quiénes deben hacer este trámite?

El ITIN está destinado a personas que necesitan un Número de Identificación Tributaria para cumplir con sus obligaciones fiscales federales, pero que no pueden obtener un SSN.

Entre los posibles solicitantes se encuentran:

Extranjeros no residentes que deben presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos.

Extranjeros residentes que deben declarar impuestos, pero no reúnen los requisitos para obtener un SSN.

Personas que solicitan beneficios contemplados en un tratado tributario.

Cónyuges o dependientes de ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes que necesitan un número de identificación para acceder a determinados beneficios fiscales.

Estudiantes, profesores e investigadores extranjeros que deben presentar declaraciones tributarias o cumplen con alguna excepción prevista por el IRS.

La elegibilidad depende también de la situación tributaria y de los requisitos particulares de cada solicitantes.

¿Para qué sirve el Número ITIN?

El ITIN sirve para identificar a los contribuyentes que necesitan cumplir con obligaciones fiscales federales en Estados Unidos, pero no tienen derecho a obtener a SSN.

Entre sus principales usos se encuentran: