Los beneficiarios de SSI cobrarán con aumento el 31 de diciembre.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán el primer pago con el aumento de 2027 antes de que finalice 2026. La fecha prevista es el jueves 31 de diciembre.

Según la información oficial de la agencia, el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, será del 3,6%. Para los beneficiarios del Seguro Social, el incremento comenzará a reflejarse en los pagos que reciban en enero de 2027, en SSI, se aplicará el depósito de fines de diciembre.

Quiénes recibirán el aumento antes de que termine 2026

El grupo que cobrará primero está integrado por los beneficiarios del SSI. La SSA estima que los pagos incrementados de este programa alcanzarán a aproximadamente 7,3 millones de personas.

La agencia distingue ese calendario del correspondiente a los beneficios del Seguro Social, cuyos pagos con aumento comenzarán en enero. También aclara que algunas personas reciben tanto Seguro Social como SSI.

Por qué el pago de enero se realizará el 31 de diciembre

La explicación de la SSA sobre el COLA señala que la fecha habitual de pago de SSI es el primer día del mes. Como el 1 de enero es feriado, el pago correspondiente a enero se realiza al final de diciembre del año anterior.

Por eso, el depósito del 31 de diciembre de 2026 corresponde a enero de 2027. Es el pago de ese mes adelantado por el calendario, con el nuevo ajuste incorporado.

El pago de SSI correspondiente a enero de 2027 se adelantará al 31 de diciembre. Shutterstock

Qué significa el aumento del 3,6% y cómo se informará el nuevo importe

El COLA es el ajuste anual por costo de vida. Su cálculo está vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), elaborado por el Departamento de Trabajo.

Para conocer el importe individual, la SSA enviará los avisos del ajuste por correo durante diciembre a quienes no hayan elegido recibirlos únicamente de forma electrónica.