El sistema de puntos contempla distintas penalizaciones según la gravedad de las faltas y la cantidad acumulada.

Los conductores que acumulan infracciones de tránsito pueden enfrentarse a una sanción que va más allá de una multa económica, se trata de perder la licencia de conducir durante un período prolongado. En Estados Unidos, cada estado establece sus propias reglas para determinar cuándo una persona puede quedarse sin licencia por su comportamiento al volante.

En Florida, la Ley 322.27 contempla un sistema de puntos que penaliza distintas faltas de tránsito y permite suspender el permiso de conducir cuando se alcanzan determinados límites. La gravedad de la sanción depende de las infracciones registradas y de cuánto tiempo transcurre entre ellas.

Pero no todas las faltas tienen el mismo peso, ya que algunas suman más puntos que otras y pueden acercar a los conductores a una suspensión.

Qué establece la Ley 322.27 y cuándo pueden suspender la licencia de conducir

La Ley 322.27 de Florida establece un sistema de puntos para sancionar a los conductores que acumulan infracciones de tránsito. Según el texto oficial de los Estatutos de Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados puede suspender la licencia cuando sus registros acreditan que un conductor fue condenado por infracciones que suman 12 puntos o más.

La normativa se aplica en el estado de Florida y contempla distintas sanciones según la reincidencia. Para calcular los puntos el Departamento toma como referencia la fecha en que se cometió cada infracción, según lo dispuesto en el apartado 4 de la misma norma.

Una serie de infracciones puede terminar con la suspensión de la licencia durante meses, según los registros de cada conductor. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuántos puntos suma a la licencia de conducir cada infracción de tránsito

El apartado 3 de la Ley 322.27 establece cuántos puntos corresponden a distintas infracciones. Algunas de las faltas contempladas en la normativa son:

Exceso de velocidad : 3 puntos si no supera las 15 millas por hora sobre el límite y 4 puntos si lo supera.

Conducción temeraria : 4 puntos.

Abandonar el lugar de un choque que provocó daños materiales superiores a US$50 : 6 puntos.

Pasar un autobús escolar detenido : 4 puntos, o 6 si la infracción provoca lesiones graves o la muerte de una persona.

No respetar un semáforo : 4 puntos, con las excepciones previstas en la ley.

Circular ilegalmente por un cruce ferroviario : 6 puntos.

Otras infracciones de tránsito en movimiento: 3 puntos, salvo las excepciones que establece la normativa.

Asimismo, la ley contempla que una infracción de tránsito que provoque un choque puede sumar 4 puntos, con excepción de determinadas faltas, como el exceso de velocidad y el uso ilegal de dispositivos inalámbricos, que tienen una asignación específica. En ese sentido, establece 2 puntos adicionales cuando una infracción se comete junto con el uso ilegal de un dispositivo inalámbrico dentro de una zona escolar.

Qué ocurre cuando un conductor acumula 24 puntos en un período de 36 meses

La Ley 322.27 establece una escala progresiva de suspensiones donde el conductor puede perder temporalmente la licencia de conducir antes de llegar al máximo de puntos que contempla la sanción de un año.

Los plazos previstos son:

12 puntos en 12 meses: suspensión de hasta 30 días.

18 puntos en 18 meses: suspensión de hasta 3 meses. Se incluyen los puntos que dieron lugar a la suspensión anterior.

24 puntos en 36 meses: suspensión de hasta 1 año. También se contabilizan los puntos considerados en las etapas anteriores.

La normativa también autoriza al Departamento a enviar una carta de advertencia cuando el titular de la licencia llega a una zona de riesgo, para informarle que nuevas condenas por infracciones podrían derivar en la suspensión de su licencia de conducir.