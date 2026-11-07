La Concentración de Alcohol en Sangre (BAC, por sus siglas en inglés) es el peso que tiene el alcohol en un cierto volumen de sangre y lo que se utiliza para medir el riesgo que esta sustancia representa para el conductor según la ley.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) explica que con un BAC de .08 gramos de alcohol por decilitro de sangre (g/dL) cada vez es mayor la posibilidad de que un conductor choque.

Por este motivo, como medida federal en los 50 estados del país, el Distrito de Columbia y Puerto Rico es ilegal manejar con un BAC que supere los 0.8 g/dL, salvo en Utah que el límite es incluso más bajo, con una tolerancia de .05 g/dL.

“A medida que los niveles de alcohol en el sistema de una persona aumentan, también aumentan los efectos negativos sobre el sistema nervioso central”, explican las autoridades.

Podrán revocar la licencia de conducir y multar a quienes superen el .08 de alcohol en sangre

De acuerdo con lo informado por las autoridades, en cualquier jurisdicción del país manejar alcoholizado puede tener consecuencias como la revocación de la licencia de conducir, multas e incluso tiempo en la cárcel.

“Alrededor del 30% de todas las muertes por choques de tráfico en los Estados Unidos involucran a conductores borrachos (con BACs de .08 o más). En 2024, 11,904 personas murieron en estos choques, que se podrían haber prevenido”, señalan los datos oficiales.

.08 es el BAC máximo a nivel federal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conducir bajo la influencia de drogas también es ilegal en todas las jurisdicciones

NHTSA indica que manejar bajo la influencia de cualquier sustancia es ilegal en Estados Unidos, independientemente de si se consideran legales o no.

“Incluso en los estados donde las leyes sobre la marihuana han cambiado, aún es ilegal manejar bajo su influencia”, afirma el organismo.

En ese sentido, se advierte a todos los conductores que los agentes están entrenados para observar el comportamiento al momento de realizar controles y detectar si se encuentran bajo los efectos de alguna sustancia, lo que podría traer diferentes consecuencias dependiendo de cada estado.