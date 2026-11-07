El Gobierno puede cancelar una visa por antecedentes penales, incumplimientos migratorios, información falsa o motivos de seguridad nacional.

El Departamento de Estado tiene facultades para revocar visas estadounidenses incluso después de que fueron aprobadas y entregadas a sus titulares. La decisión puede responder a información nueva que demuestre que una persona dejó de cumplir los requisitos de elegibilidad o que representa un riesgo para la seguridad pública.

La cancelación no se limita a delitos graves, ya que también puede producirse por incumplir las condiciones del permiso, presentar datos incorrectos durante la solicitud o realizar actividades incompatibles con el tipo de visa otorgada.

¿Cuáles son las razones por las que el Departamento de Estado puede revocar una visa americana?

La normativa estadounidense, en particular el apartado 41.122 del título 22 del Código de Regulaciones Federales, autoriza a los funcionarios consulares y al Departamento de Estado a revocar visas de no inmigrante cuando se da alguna de las siguientes situaciones:

Antecedentes penales o arrestos: detenciones por agresiones, robo, violencia doméstica, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y otros delitos.

Incumplimiento de las condiciones de la visa: trabajar sin autorización, estudiar con un permiso que no lo permite o permanecer en el país más tiempo del autorizado.

Fraude migratorio: proporcionar información falsa, presentar documentos adulterados o utilizar datos engañosos para conseguir el permiso.

Riesgos para la seguridad nacional: aparecer en registros de seguridad, estar vinculado con actividades terroristas o representar una amenaza para Estados Unidos.

Actividades incompatibles con el propósito del viaje: realizar actividades laborales o comerciales cuando la visa fue otorgada exclusivamente para turismo.

Tráfico de personas o facilitación de inmigración ilegal: participar en esquemas para facilitar la entrada irregular de extranjeros.

Información nueva sobre el solicitante: descubrir después de la aprobación circunstancias que ponen en duda su elegibilidad para conservar el documento.

Uso indebido de beneficios públicos: determinadas situaciones de abuso de programas de asistencia pueden motivar la revocación.

El Departamento de Estado tiene facultades para revocar visas estadounidenses incluso después de que fueron aprobadas y entregadas a sus titulares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Bajo qué condiciones se otorga una visa?

El Gobierno otorga visas a ciudadanos extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos para cada categoría migratoria. La aprobación depende del propósito del viaje, la documentación presentada y la evaluación que realiza un funcionario consular del Departamento de Estado.

Para obtener una visa, el solicitante debe:

Presentar el formulario correspondiente: completar el formulario DS-160 para visas de no inmigrante o el DS-260 para visas de inmigrante, según el caso.

Acreditar su identidad: presentar un pasaporte vigente y la documentación requerida.

Justificar el propósito del viaje: demostrar si viaja por turismo, negocios, estudios, trabajo, reunificación familiar u otro motivo autorizado.

Cumplir los requisitos de elegibilidad: no estar alcanzado por causales de inadmisibilidad previstas en la legislación migratoria.

Asistir a una entrevista consular: cuando corresponda, responder las preguntas del funcionario y aportar pruebas adicionales.

Pagar las tarifas correspondientes: abonar los aranceles establecidos para la categoría solicitada.

En el caso de las visas de turismo y negocios, el solicitante también debe demostrar que reune las condiciones para ingresar temporalmente a Estados Unidos y que su viaje se ajusta a las actividades permitidas.

¿Por qué razones se revocaron más de 175.000 visas durante la administración de Donald Trump?

El 10 de agosto de 2026, el Departamento de Estado confirmó que desde el inicio de la administración de Donald Trump ya se habrían revocado más de 175.000 visas.

De acuerdo con el organismo, las cancelaciones alcanzaron a extranjeros que incumplieron las condiciones de sus permisos, cometieron delitos, defraudaron a ciudadanos estadounidenses o representaron una amenaza para la seguridad nacional.

Las principales causas informadas fueron:

Agresiones: detenciones e investigaciones por violencia física.

Conducción bajo los efectos del alcohol: infracciones relacionadas con manejar en estado de ebriedad.

Robos: participación en delitos contra la propiedad.

Delitos relacionados con drogas: infracciones vinculadas con sustancias ilegales.

Conducción imprudente: comportamientos peligrosos al volante.

Delitos sexuales: agresiones sexuales y explotación de menores.

Abuso infantil: investigaciones por maltrato y posesión de material de abuso sexual infantil.

Fraude y malversación: estafas contra ciudadanos estadounidenses y maniobras fraudulentas para obtener beneficios económicos.

Incitación a la violencia: publicaciones en las que extranjeros celebraron el asesinato del activista Charlie Kirk.

Amenazas a la seguridad nacional y la política exterior: vínculos con operaciones de influencia de gobiernos extranjeros y expresiones de violencia contra ciudadanos estadounidenses.

Turismo de nacimiento fraudulento: más de 100 visas de padres que viajaron principalmente para que sus hijos nacieran en territorio estadounidense y obtuvieran la ciudadanía.

El Gobierno otorga visas a ciudadanos extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos para cada categoría migratoria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué sucede cuando se revoca una visa americana?

Cuando el Departamento de Estado revoca una visa, el documento pierde su validez para viajar a Estados Unidos. Según el reglamento federal 22 CFR 41.122, las consecuencias son las siguientes:

Pérdida de validez: el titular no puede utilizar esa visa para viajar a Estados Unidos.

Registro de la cancelación: la revocación se incorpora al sistema de información consular CLASS.

Anulación física: las autoridades pueden colocar la inscripción REVOKED (revocada) sobre la visa.

Notificación: cuando resulte posible, el consulado debe informar al titular sobre la decisión.

Nueva solicitud: la persona puede solicitar otra visa, pero deberá cumplir nuevamente los requisitos de elegibilidad y no tiene garantizada la aprobación.

La revocación no significa que la persona será deportada de inmediato, ya que son dos procesos diferentes.

Si el extranjero se encuentra fuera de Estados Unidos, no podrá utilizar el documento cancelado para ingresar al país. Si está dentro del territorio estadounidense, la revocación no implica automáticamente una expulsión inmediata, ya las autoridades migratorias pueden evaluar su situación y determinar si corresponde iniciar un procedimiento de remoción.