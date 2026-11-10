Antes de despachar el equipaje, es importante conocer las ventajas de ambos métodos.

Antes de despachar una valija en el aeropuerto, algunos viajeros se preguntan cuál es la mejor manera de proteger sus pertenencias: envolverla con varias capas de papel film o colocarle un candado para evitar que alguien pueda abrirla durante el traslado.

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) brinda recomendaciones sobre los candados que permiten a los agentes inspeccionar el equipaje sin romper el cierre. Por su parte, el Gobierno de Canadá explica qué ventajas tiene envolver las valijas con plástico transparente.

En este sentido, es importante conocer qué recomienda cada organismo oficial y cuál es la alternativa más conveniente para cerrar el equipaje antes de abordar un avión.

Cerrar la valija con candado: qué dice la TSA

Para quienes deben despachar el equipaje, utilizar un candado compatible con la TSA es una alternativa práctica para mantener la valija cerrada ya que una de sus ventajas es facilitar los controles aeroportuarios. Según explica el organismo en su sitio oficial, estos dispositivos cuentan con un sistema que permite a los agentes abrirlos mediante llaves maestras cuando necesitan revisar el contenido, sin tener que cortar el candado.

La TSA aclara que los envases de estos productos deben indicar que son compatibles con sus procedimientos de inspección. Sin embargo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), aconseja llevar el dinero en efectivo, las joyas, los medicamentos, los documentos importantes y otros artículos irremplazables en el equipaje de mano o junto al pasajero.

Envolver el equipaje puede ayudar a detectar si alguien intentó abrirlo, pero colocar un candado especial tiene otras ventajas durante las revisiones de seguridad en los aeropuertos. Imagen creada con IA

Envolver la valija en papel film: qué contempla el Gobierno de Canadá

El Gobierno de Canadá explica que una de las ventajas de envolver la valija en papel film es que permite advertir si alguien abrió el equipaje sin autorización, ya que cualquier intento de manipulación puede dejar marcas visibles o romper el plástico.

Esta medida también puede funcionar como un elemento disuasorio frente a posibles robos de artículos personales, porque obliga a quien intenta acceder al contenido a retirar o romper la cobertura y deja señales de que la valija puso haber sido manipulada.