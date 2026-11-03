Su ubicación con respecto a tu carril determina si puedes rebasar a otro vehículo o si debes mantenerte detrás.

En las rutas de Estados Unidos, encontrar dos líneas amarillas paralelas, una continua y otra punteada, no significa que todos los conductores tengan las mismas posibilidades de adelantar.

La combinación, conocida como línea amarilla mixta , establece una regla que depende de qué marca está más cerca del vehículo. La diferencia es importante porque una maniobra permitida para los automovilistas que circulan en una dirección puede estar prohibida para quienes vienen de frente.

Qué significa encontrar una línea amarilla continua junto a una punteada

Esta combinación de marcas viales se utiliza para regular los adelantamientos en carreteras de doble sentido, donde los vehículos circulan en direcciones opuestas. A diferencia de una doble línea amarilla continua, que impide rebasar desde ambos lados, la línea mixta establece permisos diferentes para cada sentido de circulación.

La regla principal es sencilla: la línea que está más cerca de tu vehículo es la que debes mirar para saber si puedes adelantar. No alcanza con observar que una de las dos marcas está interrumpida: también debes comprobar de qué lado de la calzada circulas.

El Manual del Conductor de Virginia explica que se permite rebasar desde el lado de la línea discontinua, pero no desde el lado de la continua.

La línea amarilla mixta establece una regla que depende de qué marca está más cerca del vehículo: si la discontinua está de tu lado, puedes cruzarla para rebasar cuando las condiciones sean seguras; si la continua es la que tienes junto a tu carril, está prohibido adelantar o invadir el sentido contrario. Shutterstock

Cuándo puedes adelantar si la línea amarilla punteada está de tu lado

Si conduces y la línea amarilla discontinua es la que está más cerca de tu carril, puedes cruzarla para adelantar a un vehículo que circula delante de ti. Sin embargo, el permiso no significa que puedas hacerlo en cualquier circunstancia. Si no puedes confirmar que el camino está despejado, debes permanecer detrás del vehículo .

Al respecto, el Manual de Virginia asegura que se puede adelantar por la izquierda cuando el camino está libre.

Antes de iniciar la maniobra debes comprobar que:

No haya vehículos aproximándose por el carril contrario.

Tengas suficiente visibilidad para observar la ruta.

Exista espacio para superar al otro automóvil y regresar a tu carril.

No haya señales de tránsito que prohíban adelantar.

La maniobra pueda completarse sin obligar a otros conductores a frenar o desviarse.

Qué pasa si la línea amarilla continua está de tu lado

La situación cambia cuando la línea amarilla sólida es la que se encuentran junto a su carril. En ese caso, no puedes cruzar la marca para adelantar a otro automóvil ni utilizar el carril contrario para superar el tránsito.

Aunque no veas autos acercándose de frente, la prohibición sigue vigente. La línea continua indica que ese sector de la carretera no está habilitado para realizar adelantamientos desde tu sentido de circulación.