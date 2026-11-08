Las escuelas públicas de estos distritos cerrarán el 11 de noviembre por el Día de los Veteranos.

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y de Boston no tendrán clases el miércoles 11 de noviembre de 2026, por el Día de los Veteranos.

El cierre figura en el calendario oficial de Nueva York para el ciclo lectivo 2026-2027. La interrupción corresponde a esa jornada y la actividad escolar se retoma el jueves 12 de noviembre, aunque en Nueva York algunos alumnos tendrán una salida anticipada ese día.

Qué escuelas cierran el miércoles 11 de noviembre

En Nueva York, el calendario oficial abarca las escuelas públicas de la ciudad desde los programas para niños de 3 años hasta el último año de secundaria, incluido kindergarten.

La autoridad educativa aclara que las familias con alumnos en escuelas privadas, parroquiales, charter, centros de educación temprana NYCEEC o programas de cuidado familiar deben consultar el calendario de su institución.

En Los Ángeles, el calendario del Distrito Escolar Unificado (LAUSD) también incluye el 11 de noviembre como feriado por Veterans Day. La información corresponde a los establecimientos y programas que siguen ese calendario distrital.

En Boston, el calendario de Boston Public Schools, que contempla preescolar, kindergarten y los grados de 1 a 12, marca la fecha como una jornada de cierre de edificios escolares y oficinas centrales.

El regreso de clases está previsto para el jueves 12 de noviembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo vuelven las clases y qué cambia para algunos alumnos en Nueva York

Según los calendarios consultados, el regreso tras el feriado está previsto para el jueves 12 de noviembre en los tres sistemas públicos.

Sin embargo, en Nueva York esa fecha coincide con las reuniones de padres y docentes de middle schools y escuelas del Distrito 75. Los alumnos de esos establecimientos tendrán una salida tres horas antes de lo habitual, según el calendario general.

La ciudad advierte que las fechas de las reuniones pueden variar en instituciones particulares. Las familias deben revisar las comunicaciones de su escuela para confirmar el horario correspondiente.