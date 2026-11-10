Todos los interesados en tramitar el pasaporte americano deben pagar una tarifa al Departamento de Estado y otra a la oficina donde la solicitud es presentada.

El Formulario DS-11 es utilizado en Estados Unidos para tramitar el pasaporte americano por primera vez o para gestionar un nuevo ejemplar cuando el anterior está sumamente dañado, fue emitido hace más de 15 años, se tramitó antes de que la persona cumpliera 16 o tiene un nombre que ya no corresponde a su portador y este cambio no puede acreditarse.

Al momento de presentarlo junto con el resto de documentos necesarios para poder solicitar la identificación internacional, será obligatorio pagar una “doble tarifa”, que se divide en el monto correspondiente al Departamento de Estado y el que se abona a la oficina donde se está presentando la solicitud.

Quienes presenten un Formulario DS-11 deben pagar “doble tarifa”: a qué corresponde cada una

De acuerdo con lo detallado por la información oficial, una de las tarifas es el costo de la solicitud del pasaporte y se paga al Departamento de Estado, esto contempla la tramitación y la impresión del documento. La otra es el costo de aceptación y se entrega a la oficina que tomó la solicitud para cubrir la verificación de la identidad y el envío de todos los papeles al Departamento de Estado.

Como al renovar mediante el Formulario DS-82 la totalidad de la gestión queda en manos del Departamento de Estado, el pasaporte es más económico porque no se debe abonar doble tarifa: la tasa de aceptación ya no es necesaria

“Las oficinas de aceptación de solicitudes de pasaporte incluyen bibliotecas, oficinas de gobiernos locales y oficinas de correos. Estas oficinas cobran el costo de aceptación por revisar sus formularios y aceptar su solicitud”, explican las autoridades.

Quienes tramiten su pasaporte con el Formulario DS-11 deben pagar una "doble tarifa" para que el trámite se lleve a cabo. Shutterstock

¿Cuánto sale tramitar el pasaporte con el Formulario DS-11 pagando esta “doble tarifa”?

Las tarifas varían en función de si se solicita la libreta pasaporte, la tarjeta pasaporte o ambos documentos y la edad del interesado. Estos son los costos de un pasaporte de adulto, dependiendo de su formato:

Libreta pasaporte

Tarifa de solicitud: 130 dólares

Tarifa de aceptación: 35 dólares

Costo total: 165 dólares

Tarjeta pasaporte

Tarifa de solicitud: 30 dólares

Tarifa de aceptación: 35 dólares

Costo total: 65 dólares

Libreta y tarjeta pasaporte

Tarifa de solicitud: 160 dólares

Tarifa de aceptación: 35 dólares

Costo total: 195 dólares

A estos montos pueden sumarse otros como el envío rápido, si se lo elige, o la búsqueda de evidencia de ciudadanía, en caso de que resulte necesaria.