El Formulario N-400 es el que se utiliza para la naturalización en Estados Unidos.

El Formulario N-400 es el que se utiliza en Estados Unidos para solicitar la naturalización, proceso en el que una persona nacida en el extranjero se convierte en ciudadana estadounidense.

Quienes basen su elegibilidad en haber sido residentes permanentes durante al menos 5 años, pueden entregar este formulario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) 90 días calendario antes de completar el requisito.

En ese marco, es fundamental que el documento cumpla con todas las condiciones formales requeridas de presentación, pues caso contrario, la agencia afirma que la solicitud puede ser rechazada.

Podrán rechazar las solicitudes de ciudadanía estadounidense a quienes completen su formulario N-400 de esta manera

La solicitud puede enviarse en línea o presentarse por correo. En este último caso, es fundamental verificar que las páginas utilizadas pertenezcan a la fecha de edición indicada por las autoridades. Actualmente, el formulario debe ser aquel que tenga la fecha 01/20/25 ubicada en la parte inferior del formulario.

Además, al completar e imprimir las hojas del documento es importante verificar que todas sean de la misma edición -que no se entremezclen formularios- y que estén visibles los números de página.

“Si falta alguna de las páginas del formulario o las páginas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, advierte USCIS.

Otro punto obligatorio al momento de presentar es verificar que el documento tenga la firma del solicitante. “Rechazaremos cualquier formulario que no esté firmado”, se indica.

Cuando el formulario por correo se completa de forma incorrecta, USCIS puede rechazar la solicitud. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo presentar el Formulario N-400 para la ciudadanía estadounidense por correo

Para presentar de esta manera, es necesario consultar las Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400 -que pueden consultarse clicando aquí- donde se indica el lugar al que debe enviarse según cada caso. Luego, USCIS insta a disponer de una cuenta en línea para verificar y seguir el trámite de cerca.

Quienes ya tengan una cuenta en línea pueden presentar su formulario de esta manera y pagar allí las tarifas correspondientes, a no ser que soliciten una reducción de tarifa o exención.

“Si usted va a solicitar una reducción de tarifa o una exención de pago de tarifas, no puede presentar el Formulario N-400 en línea. Debe presentar un Formulario N-400 en formato impreso, junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia requerida”, afirma la agencia.