Los pasaportes estadounidenses reportados como perdidos o robados dejan de servir para viajar, aunque aparezcan después.

Un pasaporte estadounidense reportado como perdido o robado deja de ser válido para viajar, aunque su titular lo encuentre después y todavía no haya vencido. El Departamento de Estado cancela el documento tras recibir el aviso, por lo que recuperarlo no permite volver a utilizarlo en un viaje internacional.

La advertencia figura en la guía oficial para reportar un pasaporte perdido o robado. El organismo recomienda informar la pérdida de inmediato para protegerse del robo de identidad, pero aclara que el reporte no reemplaza la solicitud de un documento nuevo.

Cómo reportar el pasaporte y cuándo se cancela

El Departamento de Estado ofrece tres vías para comunicar la pérdida o el robo: por internet, por correo o al presentar una solicitud presencial para obtener otro pasaporte. Los tiempos de procesamiento varían según la opción elegida.

La vía digital es la más rápida. Según la agencia, el pasaporte se cancela dentro de un día hábil y el titular recibe una confirmación por correo electrónico.

Para hacerlo por correo, corresponde completar el Formulario DS-64, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la dirección indicada. También se exige una fotocopia del frente y el dorso de una identificación con fotografía. En este caso, la recepción del reporte y la cancelación pueden demorar varias semanas.

Qué se necesita para solicitar un reemplazo

Quien quiera obtener otro pasaporte debe presentar una solicitud presencial. El trámite de reporte, por sí solo, no genera la emisión de un reemplazo.

La pérdida o el robo también pueden informarse al completar el Formulario DS-11 para solicitar el nuevo documento. Allí deben detallarse las circunstancias, incluido dónde y cuándo ocurrió el hecho. Si se presentó una denuncia policial, la guía indica aportar una copia.

Cuando faltan datos relevantes, el Departamento de Estado puede pausar la solicitud y pedir el Formulario DS-64. Por eso, las instrucciones distinguen entre comunicar lo ocurrido y completar los requisitos necesarios para recibir otro pasaporte.

Recuperar un pasaporte cancelado no permite volver a utilizarlo para viajar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa si solamente se expuso el número

La agencia aclara que conocer el número de un pasaporte no permite utilizarlo para viajar, es necesario presentar el documento físico original.

Por ese motivo, indica reportarlo como perdido o robado cuando efectivamente se extravió o alguien sustrajo el documento. También señala que no debe reportarse por esta vía un pasaporte que ya venció.