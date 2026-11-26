Los pagos del programa SSI quedan fuera de este mecanismo de embargo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de determinados pagos mensuales de jubilación del Seguro Social para cobrar impuestos federales vencidos. La medida se aplica a través del Programa Federal de Embargo de Pagos (FPLP), autorizado por la sección 6331(h) del Código de Rentas Internas.

Si el contribuyente recibe el aviso CP91, el IRS le está informando que planea aplicar el embargo a sus beneficios del Seguro Social. A partir de la fecha que figura en el aviso, tiene 30 días para hacer arreglos de pago antes de que el organismo comience a descontar dinero de su prestación mensual.

Cuánto puede descontar el IRS de la jubilación del Seguro Social

El descuento puede alcanzar hasta el 15% del pago mensual sujeto a embargo. Si la deuda pendiente es inferior a ese porcentaje del pago, se puede descontar únicamente el importe adeudado. El embargo puede continuar en los pagos siguientes hasta que se liquide la deuda o se establezca otro arreglo para saldarla.

El programa abarca determinados beneficios de jubilación y de sobrevivientes del Seguro Social. Los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) quedan excluidos de este mecanismo. El IRS también excluye a ciertos contribuyentes cuyos ingresos se encuentran en los niveles establecidos por el programa.

Quienes no puedan pagar la deuda tributaria de una sola vez pueden solicitar un plan de pagos al IRS. Fuente: Shutterstock Montaje fotos Shutterstock hecho por El Cronista USA

Qué hacer si recibes el aviso CP91

El IRS recomienda leer el aviso y comunicarse con el organismo al número que figura en la carta. Si el contribuyente puede pagar el total adeudado, puede liquidar la deuda. Si no puede cubrirla de una vez, puede solicitar un plan de pagos. El IRS también ofrece información sobre la posibilidad de pedir una suspensión temporal del cobro por dificultades económicas.

La Administración del Seguro Social (SSA) no puede detener el embargo ni resolver la deuda tributaria. Las consultas sobre el CP91 y las opciones de pago deben dirigirse al IRS.