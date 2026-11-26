Existe un método sencillo para quitarlas y dejar los sweaters más prolijos sin dañarlos.

Las bolitas que aparecen en los sweaters, especialmente en las zonas de mayor roce, no significan que la ropa esté arruinada. Se pueden eliminar con un peine especial para tejidos, una máquina quita pelusas o herramientas adecuadas para cada material, con algunos cuidados para evitar que la tela se enganche o se desgaste de más.

Este fenómeno, conocido como pilling, ocurre cuando pequeñas fibras se desprenden, se enredan y forman acumulaciones sobre la superficie de la prenda. Es habitual en tejidos de lana, mezclas sintéticas y otros materiales que están en contacto constante con mochilas, abrigos, muebles o el propio movimiento del cuerpo.

¿Como quitar las bolitas de los sweaters sin dañar la tela?

La opción más sencilla es usar una máquina quitapelusas o un peine especial para tejidos. Para hacerlo, hay que extender el sweater sobre una superficie plana y pasar la herramienta suavemente sobre las zonas afectadas, sin ejercer demasiada presión.

Según Maytag, las máquinas quitapelusas pueden ayudar a retirar las acumulaciones de fibras, aunque es importante comprobar que el dispositivo sea compatible con el material de la prenda. La empresa recomienda probarlo primero en una zona poco visible, especialmente cuando se trata de tejidos delicados.

También existen otras alternativas:

Peine para sweaters : permite retirar las bolitas con movimientos suaves, siguiendo la dirección del tejido.

Piedra quitapelusas : puede servir para determinadas telas, siempre que el producto esté indicado para ese material.

Cinta adhesiva: ayuda a retirar pelusas y pequeñas acumulaciones sueltas, aunque no suele ser suficiente cuando las bolitas están muy adheridas.

Este fenómeno, conocido como pilling, ocurre cuando pequeñas fibras se desprenden, se enredan y forman acumulaciones sobre la superficie de la prenda. ChatGPT

¿Cómo evitar que los sweaters vuelvan a llenarse de bolitas?

Para evitar que las bolitas vuelven a aparecer rápidamente, conviene reducir el roce durante el lavado. Una de las recomendaciones es dar vuelta los sweaters antes de colocarlos en la lavadora y separarlos de prendas más pesadas, como los jeans.

Maytag aconseja usar ciclos delicados, evitar sobrecargar la máquina y, cuando sea posible, dejar secar la ropa al aire. Estos cuidados ayudan a disminuir la fricción que favorece la formación de bolitas.

La Universidad de Georgia, a través de su servicio de extensión, también advierte que las fibras acrílicas son propensas a formas estas acumulaciones. En su guía sobre textiles, explica que retirar las bolitas puede dejar expuestos nuevos extremos de fibras y favorecer que el problema vuelva a aparecer.

¿Qué hay que revisar antes de lavar un sweater?

Antes de lavar cualquier sweater, lo más importante es revisar la etiqueta de cuidado. Allí se indica si la prenda necesita lavado a mano, un ciclo específico, determinada temperatura o un método de secado particular .

La Comisión Federal de Comercio (FTC) establece que los fabricantes deben proporcionar instrucciones de cuidado para las prendas textiles. La normativa señala que las etiquetas deben indicar los procedimiento habituales necesarios para cuidar la ropa.