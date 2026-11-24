La medida puede aplicarse en cualquier punto del territorio estadounidense, no solo en la zona fronteriza (Fuente: Shutterstock | Canva).

Existe un procedimiento que permite a las autoridades migratorias de Estados Unidos expulsar a ciertas personas del país de manera rápida, sin pasar por una audiencia ante un juez de inmigración.

Se llama deportación acelerada (expedited removal), y una ampliación reciente la extendió a todo el territorio del país. En el centro de la medida hay un dato clave: quien es detenido y no logra demostrar que lleva más de dos años de presencia continua en EE.UU. puede quedar expuesto a esa expulsión exprés.

Qué es la deportación acelerada

La deportación acelerada es un mecanismo previsto en la ley migratoria estadounidense (en la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida por su cita legal 8 U.S.C. 1225(b)(1)) que permite a las autoridades ordenar la expulsión de una persona sin que su caso pase por un juez de inmigración ni por el proceso judicial habitual.

Es, en los hechos, una vía rápida de remoción. Aunque suele asociarse a ICE, en rigor se trata de una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ejecutan tanto ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Ahora rige en todo el país

Durante años, este procedimiento se aplicaba, en la práctica, casi solo cerca de la frontera (dentro de un radio aproximado y para personas con pocos días en el país). La novedad es que una ampliación dispuesta por el DHS lo extendió “al máximo que permite la ley”: ahora puede aplicarse en cualquier punto del territorio estadounidense, no solo en la zona fronteriza. Ese es el cambio de fondo que amplió enormemente el alcance de la medida.

La deportación acelerada permite expulsar a ciertas personas del país de manera rápida, sin pasar por una audiencia ante un juez de inmigración. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A quiénes alcanza y a quiénes no

La deportación acelerada apunta a personas que entraron sin inspección (sin pasar por un control migratorio oficial) o que no fueron admitidas ni recibieron un permiso (parole), y que, al ser detenidas, no pueden demostrar que llevan más de dos años de presencia continua en Estados Unidos.

La carga de la prueba recae en la propia persona. Es decir, no es la autoridad la que debe probar cuánto tiempo lleva alguien en el país, sino que es el individuo quien debe acreditar que supera esos dos años para quedar fuera del procedimiento.

La deportación acelerada no se aplica, por lo general, a:

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes permanentes legales (titulares de green card).

Personas con una visa válida y vigente.

Refugiados admitidos y solicitantes de asilo.

Menores no acompañados.

Personas que fueron admitidas o que ingresaron con un permiso (incluidas las que entraron legalmente y se quedaron más tiempo del permitido, ya que pasaron por una inspección).

Además, quien manifiesta temor de ser perseguido o torturado si regresa a su país no debe ser expulsado de inmediato: tiene derecho a una entrevista de “miedo creíble” con un oficial de asilo. Y quien afirma ser ciudadano o residente legal tiene derecho a que se verifique su situación.