Los titulares de la Green Card pueden perder la posibilidad de ingresar nuevamente a Estados Unidos si permanecen demasiado tiempo fuera del país sin cumplir con los requisitos migratorios.

La regla es importante para quienes viajan por vacaciones, trabajo o motivos familiares y necesitan pasar temporadas prolongadas en otro país. Aunque tener una tarjeta de residencia permanente permita entrar y salir de EE.UU., no significa que se pueda vivir indefinidamente en el extranjero sin consecuencias .

¿Cuánto tiempo puede estar fuera de Estados Unidos un titular de Green Card?

Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los residentes permanentes legales pueden viajar al extranjero varias veces, pero no deben tener la intención de permanecer fuera del territorio estadounidense durante un año o más sin solicitar previamente un aviso especial.

“Si usted es residente permanente legal (titular de la tarjeta verde), puede salir de los Estados Unidos varias veces y volver a entrar, siempre que no tenga intención de permanecer fuera de los Estados Unidos durante un año o más”, explica el organismo.

Hay que prestar atención a los plazos y además cumplir las condiciones para conversar su residencia permanente.

Una ausencia extensa sin la autorización necesaria puede poner en riesgo la residencia permanente en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa si un residente permanente permanece más de un año fuera del país?

Si una persona necesita permanecer fuera de Estados Unidos durante un año o más, debe solicitar un permiso de reingreso (Reentry Permit) antes de salir del territorio estadounidense.

Este documento se tramita ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mediante el Formulario I-131. Permite solicitar la admisión al regresar sin tener que gestionar una visa de residente que regresa en una embajada o consulado estadounidense.

Según CBP, estos permisos generalmente tienen una validez de dos años desde la fecha de emisión. Sin embargo, permanecer fuera del país después de su vencimiento puede provocar que se niegue el ingreso .

¿Qué documento necesita un titular de Green Card para regresar a Estados Unidos?

Los residentes permanentes que permanecieron menos de un año fuera de Estados Unidos deben presentar su Green Card (Formulario I-551) o una visa de residente que regresa para ingresar nuevamente.

CBP también recomienda viajar con el pasaporte vigente, aunque aclara que no es obligatorio presentarlo para cumplir con este requisito específico.