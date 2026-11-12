La identificación se verifica durante la presentación presencial del trámite.

Presentar una identificación con fotografía es uno de los requisitos para solicitar el pasaporte estadounidense en persona. Si ese documento fue emitido en un estado distinto de aquel donde se realiza el trámite, debe acompañarse de una segunda identificación con foto.

La exigencia figura en la guía oficial del Departamento de Estado para adultos que solicitan su primer pasaporte o no califican para renovarlo.

Cuándo hace falta una segunda identificación

El requisito depende del estado que emitió la identificación y del lugar donde se presenta la solicitud.

La guía menciona la licencia de conducir vigente con fotografía entre los documentos aceptados más comunes. Si fue emitida en otro estado, debe acompañarse de otra identificación con foto.

Entre los documentos adicionales que el Departamento de Estado admite para acreditar la identidad figuran las credenciales de empleado gubernamental, las identificaciones militares estadounidenses y las tarjetas vigentes de Global Entry, FAST, SENTRI o NEXUS.

Qué copias deben acompañar la documentación

El solicitante debe mostrar la identificación física y entregar una fotocopia del frente y reverso. Las copias se presentan en papel de 8,5 por 11 pulgadas, utilizando una sola cara de la hoja.

También debe aportar una prueba de ciudadanía estadounidense y su fotocopia. Entre las opciones aparecen el certificado de nacimiento estadounidense y los certificados de naturalización o ciudadanía.

Cómo se completa la presentación presencial

La solicitud, los documentos y las tarifas se entregan en un centro autorizado de recepción. Allí, el agente verifica la identificación, toma el juramento y solicita la firma del formulario.

Por ese motivo, el Departamento de Estado indica no firmarlo antes de que lo pida el agente. Además, debe presentarse una fotografía para el pasaporte, que será revisada durante la recepción del trámite.