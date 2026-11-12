Para modificar el horario de trabajo, es necesario un aviso anticipado de al menos 14 días en Oregón.

La Oficina de Trabajo e Industrias de Oregón mantiene publicada la normativa que deben respetar los empleadores al realizar cambios de horario sin aviso previo a sus empleados.

Esta protección de la Ley de Trabajo aplica a todas las personas que estén contratadas por grandes empleadores -500 personas o más- en los sectores minoristas, hoteleros o alimentarios.

Qué dice la Ley de Trabajo de OR sobre cambiar el horario de los empleados sin previo aviso

Las autoridades explican que el horario de trabajo debe proporcionarse por escrito a cada empleado con al menos 14 días naturales de anticipación.

En caso de que se cambie el esquema laboral del trabajador -incluso si es por un día- y no se lo haya notificado específicamente, se debe pagar una compensación adicional, que es equivalente a una hora más de trabajo.

Este pago debe realizarse siempre que se añadan más de 30 minutos al horario laboral; se cambie la fecha, la hora de inicio o el fin del turno de trabajo manteniendo la misma cantidad de horas o se sume un turno adicional o de guardia.

“Si solicitas trabajar turnos adicionales, la compensación adicional a tu salario por horas trabajadas no se aplica”, se indica.

Cuando se cambia la hora de trabajo sin el correspondiente aviso previo, se necesita un pago adicional. Shutterstock

Qué excepciones contempla la Ley de Trabajo sobre esta normativa

La compensación adicional antes detallada no debe aplicarse cuando los cambios del horario en el trabajador no pudieron notificarse apropiadamente por motivos de fuerza mayor, como un desastre natural.

Entre los factores contemplados se incluyen:

Inundaciones

Terremotos

Erupciones volcánicas

Tsunamis

Incendios forestales

Tormentas de nieve

Temperaturas extremas

Incendios

Explosiones

Guerras

Disturbios civiles

Ley de Trabajo en Oregón: qué dice del descanso entre turnos

Las normativas contemplan que, a menos que sea explícitamente solicitado por el trabajador, no es legal que se llame a trabajar a un empleado durante las primeras 10 horas posteriores al horario final de su turno.

“Si te programan un turno consecutivo en menos de 10 horas, tu empleador debe pagarte el tiempo y medio de tu salario habitual”, se explica.