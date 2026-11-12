El Departamento de Energía de Estados Unidos advierte que una llama amarilla puede indicar una combustión ineficiente.

Revisar el color de la llama de la cocina a gas puede ayudar a detectar problemas en el funcionamiento de los quemadores. Según el Departamento de Energía (DOE), que publicó la guía Energy Saver Guide, los aparatos que utilizan gas natural deben producir llamas azules, mientras que un fuego amarillo puede indicar que el combustible no se está quemando de forma eficiente y que el equipo necesita un ajuste.

Qué significa que la llama de la cocina a gas sea azul

Una llama azul es el aspecto esperado durante el funcionamiento de un quemador de gas natural. Este color indica que el combustible se está quemando de forma eficiente y que la mezcla de gas y aire permite una combustión adecuada.

En cambio, una llama amarilla puede ser una señal de que el proceso no está funcionando correctamente. El problema podría estar relacionada con la regulación del quemador o con la cantidad de aire disponible para la combustión.

El DOE confirma que las llamas de los aparatos de gas natural deben ser azules y que las amarillas indican que el combustible se está quemando de forma ineficiente, por lo que podría ser necesario un ajuste.

No se recomienda intentar modificar la regulación del aparato sin conocer las indicaciones del fabricante. Shutterstock

Por qué la llama de la cocina a gas cambia de azul a amarillo

El cambio de color puede estar relacionado con una combustión incompleta o con una regulación inadecuada del quemador. Cuando el aparato no recibe la cantidad de aire necesaria, el gas puede quemarse de forma menos eficiente.

Entre los factores que pueden provocar este comportamiento se encuentran:

Quemadores sucios : la acumulación de grasa y residuos puede obstruir las salidas de gas.

Falta de aire : una mezcla inadecuada de gas y aire puede afectar la combustión.

Problemas de regulación : el quemador podría necesitar un ajuste para recuperar su funcionamiento normal.

Componentes mal colocados: las piezas del quemador fuera de posición pueden alterar la distribución de la llama.

Qué recomienda el DOE si la llama es amarilla

El DOE indica que hay que consultar al fabricante del electrodoméstico o a la compañía local de servicios públicos. También hace hincapié en la importancia de contar con detectores de monóxido de carbono en la vivienda y mantener los artefactos a gas en condiciones adecuadas.