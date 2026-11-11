El Gobierno establece que los solicitantes deben acreditar determinadas condiciones, dependiendo de cada caso.

Solicitar la jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años requiere cumplir con determinadas condiciones de edad y aportes laborales. Además, los solicitantes deben proporcionar información que permita verificar su identidad, fecha de nacimiento y antecedentes.

La cantidad y el tipo de documentación requerida dependerán de la situación de cada persona y de la información que ya figure en los registros oficiales.

¿Qué condiciones se deben acreditar para recibir beneficios del Seguro Social?

A través de su página web oficial, la SSA explica que para acceder a los beneficios de jubilación del Seguro Social, los trabajadores deben reunir al menos 40 créditos laborales, equivalentes a aproximadamente 10 años de empleo en actividades cubiertas por el programa.

Además, pueden solicitar la prestación a partir de los 62 años, aunque hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación reduce el monto mensual que recibirán. La SSA también debe verificar la identidad y la fecha de nacimiento del solicitante, además de comprobar que cumple con los requisitos de elegibilidad.

Solicitar la jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años requiere cumplir con determinadas condiciones de edad y aportes laborales. Además, los solicitantes deben proporcionar información que permita verificar su identidad, fecha de nacimiento y antecedentes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué documentos acepta la SSA para solicitar la jubilación?

La SSA puede solicitar distintos documentos para verificar la información proporcionada durante el trámite. Entre los comprobantes se encuentran:

Identidad

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de identificación estatal.

Licencia de conducir estadounidense.

Número de Seguro Social

Tarjeta del Seguro Social.

Otro registro que permita verificar el número.

Fecha de nacimiento

Certificado de nacimiento original.

Copia certificada por la entidad emisora.

Otra prueba de edad aceptada por la SSA.

Además, durante la solicitud, la agencia puede requerir información sobre el estado civil, los hijos, los antecedentes laborales y los datos bancarios del interesado.

¿Qué otros documentos puede solicitar la SSA?

Según las circunstancias de cada solicitante, la SSA también puede requerir documentación adicional para verificar determinados datos o condiciones.

Antecedentes laborales

Formularios W-2 del último año.

Declaraciones de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia del último año, cuando corresponda.

Ciudadanía o estatus migratorio

Certificado de ciudadanía estadounidense.

Pasaporte estadounidense.

Documentación que acredite el estatus migratorio, si corresponde.

Servicio militar

Documentación que acredite el servicio militar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, si la persona prestó servicio antes de 1968.

¿Qué sucede si no se cuenta con los documentos que solicita la SSA?

No contar con todos los comprobantes no impide iniciar el trámite. De hecho, la SSA recomienda presentar la solicitud sin demoras y entregar posteriormente la documentación faltante.

En algunos casos, la agencia puede ayudar a conseguir los registros necesarios o buscar otras alternativas para verificar la información. Retrasar la solicitud podría provocar que el interesado pierda algunos beneficios a los que tiene derecho.