El organismo tributario puede informar al Departamento de Estado sobre los contribuyentes que mantengan obligaciones fiscales seriamente morosas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que puede revocar o denegar el pasaporte de los ciudadanos que mantengan una determinada condición tributaria sin resolver ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La medida alcanza a quienes acumulen deudas fiscales federales que cumplan con requisitos específicos establecidos por la legislación.

Para 2026, el monto mínimo supera los US$66,000, aunque no alcanza con tener impuestos pendientes de pago para quedar alcanzado por esta disposición ya que la deuda debe ser legalmente exigible y el IRS tiene que haber iniciado determinadas instancias formales de cobro.

La normativa también establece qué sucede cuando el contribuyente regulariza su situación y cuáles son las excepciones que pueden evitar la revocación del documento.

Cuál es la condición tributaria con el IRS que puede poner en riesgo el pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos puede denegar o revocar el pasaporte de los ciudadanos que tengan una deuda tributaria federal considerada seriamente como morosa (seriously delinquent tax debt). Según informa el IRS en su sitio oficial, para el 2026 el límite es de más de US$66,000, incluidos los impuestos federales adeudados, los intereses y las multas correspondientes.

Sin embargo, para que una deuda entre en esta categoría, deben cumplirse los siguientes requisitos:

Ser legalmente exigible : el IRS debe tener facultades legales para reclamar el pago.

Tener una instancia formal de cobro: el organismo debe haber presentado un aviso de gravamen por impuesto federal (Notice of Federal Tax Lien) y haber agotado o dejado vencer las instancias administrativas correspondientes, o haber emitido un embargo (levy).

La normativa federal establece un umbral de deuda para 2026 y contempla distintas instancias administrativas que pueden derivar en la revocación o denegación del documento. Shutterstock

En qué casos el Departamento de Estado puede revocar o denegar el pasaporte por una deuda con el IRS

El procedimiento comienza cuando el IRS identifica que un contribuyente reúne las condiciones de deuda tributaria seriamente morosa y comunica esa situación al Departamento de Estado. Para informar al ciudadano, el organismo tributario envía una notificación denominada CP508C a su último domicilio registrado.

A partir de esa certificación, el Departamento de Estado puede demorar o rechazar una solicitud de pasaporte, incluso si se trata de una renovación, y tiene la autoridad para revocar un documento vigente. En su página oficial sobre impuestos federales no pagados, el organismo advierte que no emitirá un pasaporte estadounidense mientras el IRS mantenga la certificación correspondiente.

En este sentido, si la persona se encuentra fuera del país puede recibir un documento de validez limitada que le permita regresar directamente a EE.UU.

Aunque el IRS establece que quedan excluidos, entre otros, los contribuyentes que:

Pagan su deuda puntualmente mediante un plan de cuotas aprobado.

Cumplen con un ofrecimiento de transacción aceptado por el IRS.

Tienen una solicitud pendiente de un acuerdo de pago o de una oferta de transacción.

Se encuentran en un proceso de bancarrota.

Tienen una deuda considerada actualmente incobrable por dificultades económicas.

Cabe destacar que si la deuda se paga por completo, deja de ser legalmente exigible o ya no reúne los requisitos para ser considerada seriamente morosa, el IRS debe revertir la certificación y notificar al Departamento de Estado.