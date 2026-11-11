El Departamento de Relaciones Industriales de California explica a través de su sitio web oficial cuáles son los derechos de los trabajadores cuando su esquema laboral contempla vacaciones.

“En California, los empleadores no están obligados por ley a darles vacaciones a sus empleados, ni pagas ni sin goce de sueldo. Sin embargo, si un empleador ofrece vacaciones pagas como parte de sus políticas o de un acuerdo con sus trabajadores, debe respetar ciertas reglas sobre cómo otorga ese beneficio”, se explica.

Qué dice la ley de California sobre el vencimiento de las vacaciones

Las autoridades especifican que, si las vacaciones que corresponden a un año no se utilizan dentro de ese período, es ilegal que el empleador le diga que perdió su derecho a tenerlas.

Según se explica, en California las vacaciones ganadas son consideradas salarios, por lo que deben ser contempladas por los empleadores así se utilicen o no.

Sin embargo, lo que sí está permitido es que el empleador pague por las vacaciones que no se utilizaron dentro de un mismo año. “Tu empleador tiene derecho a administrar el pago de vacaciones, y una de las formas de hacerlo es pagarte cada año por las vacaciones que ganaste y no tomaste”, se indica.

Las vacaciones que no se toman no pueden simplemente vencerse. Shutterstock

Las vacaciones no vencen, pero el empleador puede determinar cuándo y cuántas se toman

Aunque, una vez otorgadas, los empleadores no tienen derecho a determinar que las vacaciones se vencen, sí pueden determinar en qué momento y qué cantidad puede tomarse un empleado.

Además, se explica que sí se permiten las políticas que imponen topes en la cantidad de vacaciones que puede acumular un empleado. En este tipo de reglas, se establece un máximo de vacaciones que pueden acumularse. Cuando no se toman, no se deja que el empleado sume más días hasta que el saldo baje.

Si bien esta política es legal, será considerada inaceptable cuando se use como método para que impedir que los empleados se tomen vacaciones. Por ejemplo, si el tope son 200 horas y al llegar a ese límite la empresa rechazará de forma sistemática los pedidos de vacaciones del empleado para que no pueda bajar su saldo.