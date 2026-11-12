Algunas obligaciones deben completarse antes del cierre del mes para evitar multas e intereses.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) estableció las fechas límite para noviembre de 2026, con obligaciones que alcanzan a empleadores, empresas y contribuyentes que realizan determinadas actividades económicas. El cronograma contempla la presentación de formularios, el pago de impuestos federales y los depósitos correspondientes a la nómina.

Cuáles son las fechas límite del IRS en noviembre de 2026

Estos son los vencimientos que deben tener en cuenta los contribuyentes durante la segunda mitad de noviembre:

12 de noviembre : Depósito de impuestos sobre la nómina correspondientes a pagos del 4 al 6 de noviembre, para empleadores sujetos a la regla bisemanal.

15 de noviembre : Presentación de los formularios 8038, 8038-G o 8038-GC por bonos emitidos durante el tercer trimestre.

16 de noviembre : Depósito de impuestos sobre la nómina correspondientes a pagos del 7 al 10 de noviembre.

17 de noviembre : Depósito de los impuestos del Seguro Social, Medicare y retenciones federales correspondientes a octubre, para quienes utilizan la regla de depósito mensual.

18 de noviembre : Depósito de impuestos sobre la nómina correspondientes a pagos del 11 al 13 de noviembre.

20 de noviembre : Depósito de impuestos sobre la nómina correspondientes a pagos del 14 al 17 de noviembre.

25 de noviembre : Depósito de impuestos sobre la nómina correspondientes a pagos del 18 al 20 de noviembre.

30 de noviembre : Presentación del Formulario 730 y pago de impuestos sobre apuestas aceptadas durante octubre.

30 de noviembre: Presentación del Formulario 2290 y pago del impuesto por vehículos utilizados por primera vez durante octubre.

El calendario también contempla obligaciones que vencieron el 2 y el 10 de noviembre. Quienes todavía tengan declaraciones pendientes deben revisar su situación y las posibles consecuencias de no haber cumplido con esos plazos.

El calendario de noviembre está dirigido principalmente a empresas, empleadores y contribuyentes con obligaciones fiscales específicas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué empresas deben presentar el Formulario 941 y pagar impuestos

El Formulario 941 corresponde a los empleadores que deben informar trimestralmente los salarios abonados y ciertos impuestos retenidos a sus trabajadores, incluidos los aportes al Seguro Social y Medicare.

El IRS estableció el 2 de noviembre como fecha límite general para presentar la declaración correspondiente al tercer trimestre de 2026 (julio, agosto y septiembre). Sin embargo, quienes depositaron correctamente y a tiempo todos los impuestos correspondientes contaron con la posibilidad de presentar el formulario hasta el 10 de noviembre.

Este formulario debe presentarse por cada trimestre, incluso cuando no existan impuestos que declarar, salvo excepciones como los empleadores estacionales o las declaraciones finales.

Qué impuestos deben pagar los empleadores antes de fin de noviembre

Los empleadores también deben prestar atención a los depósitos de impuestos sobre la nómina. Las fechas varían según el período en el que realizaron los pagos a sus trabajadores y el régimen de depósito que les corresponda.

Quienes utilizan la modalidad bisemanal deben respetar las fechas del calendario del IRS. Por otra parte, los empleadores sujetos al depósito mensual tienen hasta el 17 de noviembre para ingresar los impuestos retenidos durante octubre, incluidos los correspondientes al Seguro Social y Medicare.

Hay otra obligación que debían considerar: los trabajadores tenían que informar a sus empleadores las propinas de US$20 o más recibidas durante octubre. El plazo venció el 10 de noviembre.

Cómo se deben realizar los pagos de impuestos al IRS

Los contribuyentes que utilizan el Sistema Electrónico de Pago de Impuestos Federales (EFTPS) deben programar sus transferencias con anticipación. “Los pagos deben programarse antes de las 8 p.m., hora del Este, al menos un día calendario antes de la fecha de vencimiento del impuesto”, advierte el IRS.