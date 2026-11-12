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Circular con neumáticos que incumplen los estándares estatales puede dar lugar a una multa en Nueva York. La exigencia alcanza tanto al desgaste de sus surcos como a determinados daños.

La sección 375(35)(c) de la ley de tránsito estatal prohíbe conducir vehículos o remolques por vías públicas si sus neumáticos no cumplen las condiciones establecidas por la autoridad competente.

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Cuál es la profundidad mínima que deben tener los neumáticos

El manual del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) precisa que deben conservar al menos 2/32 de pulgada de profundidad, aproximadamente 1,6 milímetros. El requisito se refiere al dibujo de la banda de rodadura, es decir, los surcos de la superficie del neumático.

El DMV explica que muchos neumáticos de automóviles y camionetas livianas tienen indicadores de desgaste como, llamados barras de desgaste, que aparecen atravesando los surcos cuando se alcanza la profundidad mínima.

El manual también describe una comprobación con una moneda estadounidense de un centavo. Se coloca la moneda con la cabeza de Abraham Lincoln hacia abajo, dentro del surco que parezca más profundo. Si se ve toda su cabeza, el DMV indica que el neumático está demasiado desgastado y debe reemplazarse antes de circular.

Los cortes que llegan a las cuerdas internas y los abultamientos también impiden circular legalmente con esos neumáticos.
Los cortes que llegan a las cuerdas internas y los abultamientos también impiden circular legalmente con esos neumáticos. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Qué otros daños impiden circular

La profundidad no es la única condición que debe revisarse. El DMV señala que también es ilegal conducir con neumáticos que presenten:

  • Cortes que lleguen hasta las cuerdas internas.
  • Protuberancias o abultamientos.

El organismo recomienda consultar el manual de vehículo o a un comercio especializado sobre la presión adecuada y comprobarla con un medidor confiable.

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Qué sanción contempla la sección 375

El apartado 375(32)(a) establece, salvo las excepciones previstas en la propia sección, una multa de hasta US$150 por infracciones a sus disposiciones distintas de las relativas a determinados frenos. También contempla hasta 30 días de prisión o ambas sanciones.