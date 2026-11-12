Su vida estuvo marcada por trabajos sencillos, hábitos de ahorro e inversiones a largo plazo. Cuando murió en 2014, se descubrió que su patrimonio rondaba los US$8 millones.

La historia de Ronald Read sorprendió a Estados Unidos por un motivo particular, ya que detrás de un hombre que había trabajado como conserje y empleado de una gasolinera se escondía una fortuna de casi US$8 millones. Durante décadas llevó una vida sencilla, evitó los gastos innecesarios y mantuvo sus inversiones lejos de la mirada de quienes lo conocían.

Read fue veterano de la Segunda Guerra Mundial y nunca ocupó un puesto relacionado con las finanzas. Sin embargo, desarrolló un interés por el mercado bursátil, aprendió sobre las empresas leyendo el periódico y destinó parte de sus ingresos a comprar acciones.

Con el paso de los años, esa práctica le permitió construir un patrimonio millonario.

Quién fue Ronald Read y cómo llegó a trabajar como conserje y empleado de una gasolinera

Ronald Read nació en 1921 en Dummerston, Vermont, Estados Unidos, en una familia de recursos limitados. Fue el primero de sus familiares en terminar la escuela secundaria y, para llegar a clases, recorría aproximadamente seis kilómetros caminando o haciendo autostop. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Ejército estadounidense y estuvo destinado en el norte de África, Italia y el Pacífico.

Después de regresar a su país, trabajó durante aproximadamente 25 años en una estación de servicio llamada Haviland´s. Mas tarde consiguió empleo como encargado de mantenimiento y conserje en una tienda JCPenney, donde permaneció otros 17 años hasta jubilarse en 1997.

Nunca trabajó en el mundo de las finanzas y aprendió sobre acciones leyendo el periódico. Ilustración IA Chat GPT

Cómo aprendió a invertir en acciones leyendo el periódico y construyó su fortuna

Aunque nunca trabajó en el sector financiero, Read desarrolló un gran interés por el mercado bursátil ya que una de sus costumbres era leer diariamente The Wall Street Journal, mientras destinaba parte de sus ingresos a comprar acciones de compañías que conocía. Entre sus inversiones figuraban empresas como AT&T, Bank of America, General Electric, CVS y John Deere.

Su estrategia consistía en mantener las acciones durante largos períodos y revertir los dividendos que recibía, en lugar de buscar ganancias rápidas. Según los reportes publicados después de su muerte, su cartera llegó a incluir participaciones en aproximadamente 95 compañías. De esta manera, mediante el ahorro y la inversión sostenida durante décadas, consiguió construir un patrimonio que nadie de su entorno podía imaginar.

Cuánto dinero acumuló Read y qué descubrieron sobre su patrimonio cuando murió

Read murió el 2 de junio de 2014, a los 92 años, con una fortuna cercana a los US$8 millones que incluía acciones de numerosas empresas y propiedades, pese a que llevaba una vida sencilla, conducía un automóvil usado y evitaba gastar dinero en comodidades.

La sorpresa llegó con la apertura de su testamento ya que Read había decidido destinar US$4,8 millones a Brattleboro Memorial Hospital y otros US$1,2 millones a la Brooks Memorial Library, dos instituciones de su comunidades. Las donaciones se convirtieron en aportes históricos para ambas organizaciones y revelaron que aquel hombre que había trabajado como conserje y empleado de una gasolinera había construido una de las mayores fortunas privadas de su localidad.