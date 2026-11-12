El USS John F. Kennedy pertenece a la clase Gerald R. Ford y contará con tecnología diseñada para modernizar las operaciones aéreas de la Marina estadounidense.

La Marina de Estados Unidos, una de las ramas de las Fuerzas Armadas del país, avanza con la incorporación de un nuevo portaaviones nuclear que tendrá desplazamiento de 100,000 toneladas, dos reactores y capacidad para transportar alrededor de 75 aeronaves. Se trata del USS John F. Kennedy (CVN-79), el segundo buque de la clase Gerald R. Ford, diseñado para operar durante 50 años.

La embarcación incorporará tecnología avanzada para el lanzamiento y la recuperación de aviones, además de sistemas eléctricos y de navegación modernizados.

El proyecto ya superó una etapa importante de evaluación en septiembre de 2026, donde la Marina estadounidense anunció su aceptación preliminar y confirmó que el buque estaba cerca de completar su construcción con una entrega formal prevista para la primavera de 2027.

Cómo es el portaaviones nuclear de 100,000 toneladas que incorporará Estados Unidos

El USS John F. Kennedy (CVN-79) será el segundo portaaviones de la clase Gerald R. Ford de la Marina de EE.UU. Se trata de un buque de propulsión nuclear diseñado para funcionar como una base aérea móvil, con capacidad para desplegar aeronaves y brindar apoyo a distintas misiones militares en el mar.

De acuerdo con la información oficial de la Marina estadounidense, sus principales características son:

Desplazamiento: 100,000 toneladas.

Eslora: 333 metros.

Propulsión: dos reactores nucleares.

Velocidad: más de 30 nudos.

Vida útil prevista: alrededor de 50 años.

El diseño también incorpora nuevas tecnologías en generación eléctrica, navegación, manejo de armamento y operaciones aéreas, con el objetivo de mejorar su rendimiento respecto de los portaaviones de generaciones anteriores.

El buque ya superó una etapa clave de sus pruebas de navegación y se encuentra cerca de completar su construcción. Shutterstock

Tiene dos reactores nucleares y puede transportar más de 75 aeronaves: cómo funciona su capacidad militar

El USS John F. Kennedy (CVN-79) tendrá capacidad para transportar 75 aeronaves, entre aviones de combate, vigilancia y helicópteros. Su ala aérea podrá incluir modelos como los F-35C Lightning II, F/A- 18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawkeye y MH-60 Seahawk, destinados a misiones de ataque, guerra electrónica, reconocimiento y apoyo naval.

Para operar estos aparados, el buque contará con el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves (EMALS), que reemplaza las tradicionales catapultas de vapor y permite impulsar los aviones desde la cubierta. A su vez, dos reactores nucleares proporcionarán la energía necesaria para la propulsión y el funcionamiento de los sistemas eléctricos del portaaviones.

Por qué está diseñado para operar durante 50 años y cuándo se incorporará a la Marina

El portaaviones fue diseñado para tener una vida útil de 50 años, una característica de los buques de las clases Nimitz y Gerald R. Ford. Sus dos reactores nucleares permiten generar energía durante períodos prolongados sin depender del combustible convencional para desplazarse. Sin embargo, durante dicho período necesitará de revisiones, reparaciones y una recarga de combustible nuclear a mitad de su ciclo de servicio.

En cuanto a su incorporación, el proceso alcanzó una etapa avanzada el 29 de septiembre de 2026, cuando la Marina estadounidense anunció su aceptación preliminar después de que completara las pruebas de aceptación en agosto. La entrega formal está prevista para la primavera de 2027, mientras continúan las evaluaciones de sus sistemas, incluidos los cuatro ascensores de armamento que todavía requieren pruebas.