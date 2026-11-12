El bicarbonato es una ayuda simple para que las zapatillas dejen de oler mal (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Entre los trucos caseros más repetidos para combatir el mal olor del calzado está el del bicarbonato de sodio: poner un poco dentro de las zapatillas y dejarlo actuar. No es casualidad que se recomiende tanto, porque tiene una explicación química concreta y ataca dos de las causas del olor: la acidez que generan las bacterias y la humedad que las alimenta.

Para qué sirve

El bicarbonato de sodio sirve para neutralizar el mal olor de las zapatillas y para ayudar a mantenerlas secas por dentro. Es decir, actúa sobre el olor ya presente y, al absorber humedad, dificulta que el problema se repita. Por eso se lo usa tanto en el calzado de uso diario como en el deportivo, que suele quedar húmedo después de usarlo.

El mal olor de las zapatillas no lo provoca el sudor en sí, que es casi inodoro, sino las bacterias que viven en la piel y en el calzado. Esas bacterias se alimentan del sudor y de las células muertas de la piel y, al hacerlo, liberan compuestos de olor fuerte, sobre todo ácidos como el ácido isovalérico, responsable del característico olor a pies.

Esos compuestos son ácidos, y el bicarbonato de sodio es una sustancia alcalina (una base). Cuando entran en contacto, el bicarbonato neutraliza estos ácidos mediante una reacción de neutralización ácido-base, y así el olor se reduce en lugar de quedar flotando.

A eso se suma una segunda acción: el bicarbonato es higroscópico, es decir, absorbe la humedad. Y como las bacterias necesitan un ambiente húmedo para multiplicarse, al secar el interior del calzado se les quita el ambiente ideal para proliferar.

El bicarbonato de sodio sirve para neutralizar el mal olor de las zapatillas y para ayudar a mantenerlas secas por dentro.

Cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento es sencillo, pero conviene hacerlo bien:

Asegurarse de que las zapatillas estén secas antes de empezar; si están húmedas, dejarlas airear primero.

Poner una cantidad moderada de bicarbonato dentro de cada zapatilla, una o dos cucharaditas alcanzan, y repartirlo bien por toda la planta.

Dejarlo actuar varias horas , idealmente toda la noche.

Al día siguiente, sacudir bien las zapatillas boca abajo o aspirar el polvo para retirar el bicarbonato antes de usarlas.

Una alternativa más prolija es poner el bicarbonato dentro de un calcetín fino, una bolsita de tela o un filtro de café atado: así cumple la misma función absorbiendo olor y humedad, sin dejar residuo suelto, y además se puede reutilizar varios días.

Cada cuánto conviene hacerlo

Se puede repetir cada vez que haga falta: una o dos veces por semana suele ser suficiente para un uso normal, o después de usar las zapatillas en actividades que las dejan muy transpiradas. Si el calzado quedó muy húmedo, lo ideal es combinar el bicarbonato con dejarlo secar y airear bien, incluso al sol o en un lugar ventilado.